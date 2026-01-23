Colombia se ilusiona con Nicolás Echavarría en el American Express en el PGA Tour

Nicolás Echavarría es el mejor golfista colombiano de la actualidad en el PGA Tour. Foto: Archivo Pasr

El golfista colombiano Nicolás Echavarría (-14) firmó este viernes una de las mejores tarjetas de la segunda jornada del American Express, torneo del PGA Tour, y ahora se ubica en el top 10 de la competencia que se disputa en La Quinta, California, muy cerca del valle de Coachella.

Echavarría, quien disputa su segundo torneo de la temporada 2026, jugó en un altísimo nivel y aprovechando las buenas condiciones climáticas, anotó nueve aciertos en su registro y ningún error, sumando un total de 63 golpes, para meterse en el top 10 de un torneo particular en el que, solo después de las primeras tres rondas, se realiza el corte.

“Estoy contento con lo hecho hoy, la semana pasada se sintió un poco el descanso y me sentí un poco fuera de ritmo, sin embargo, poco a poco voy retomando las buenas sensaciones y lo hecho hoy es prueba de esto. Hay que esperar porque todavía quedan dos días clave y en este torneo todos los días cambian las situaciones”, afirmó el colombiano al término de su jornada.

Tras un gran 2025, este arranque de año motiva a Echavarría, que sigue trabajando para asegurar su lugar en los cuatro majors de 2026 y, además, disputar la Presidents Cup, un certamen muy especial en el que ya participó, en su momento, Sebastián Muñoz y en el que ahora quiere estar el golfista antioqueño.

Además de Echavarría, en el American Express también aparecen otros dos colombianos en competencia, Camilo Villegas y Marcelo Rozo. Villegas cerró con un total de siete golpes bajo par su jornada y comparte el puesto 79 del tablero; Rozo, entretanto, firmó tarjeta de setenta golpes y llegó, con un total de tres golpes bajo par, al puesto 128.

El sábado se definirá cuáles serán los jugadores que llegan al último día de competencia y, ojalá, los tres colombianos logren disputar la ronda final de un torneo muy especial para el público y en el que sería clave conseguir un buen resultado.

