Christian González, a un triunfo del Super Bowl: hora y dónde ver Patriots vs. Broncos

El esquinero colombiano es uno de los referentes de la defensiva de New England y sueña con llegar a su primera final de la NFL. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La final de la Conferencia Americana de la NFL vuelve a cruzar a New England Patriots y Denver Broncos, pero el contexto ya no es el mismo de las viejas batallas entre Tom Brady y Peyton Manning. Diez años después, el protagonismo recae en nombres que pocos imaginaban al inicio de la temporada y, para el público colombiano, con el foco en Christian González, el esquinero que se ha convertido en uno de los pilares defensivos de los Patriots.

El duelo se jugará en Denver, un escenario históricamente adverso para New England en playoffs, pero también será la prueba definitiva para dos proyectos que crecieron a contracorriente y hoy están a un paso del Super Bowl.

El camino de los Patriots y Broncos

New England, luego de empezar la temporada con marca de 1-2, el equipo encadenó 15 victorias en sus últimos 16 partidos, incluidos los playoffs, impulsado por la evolución de Drake Maye, hoy candidato al MVP en su segundo año en la liga. La ofensiva ha sido irregular por momentos, pero la defensa ha marcado la diferencia en los partidos decisivos.

Denver, por su parte, enfrenta la final de la AFC con una baja determinante. Bo Nix, su mariscal titular, sufrió una fractura de tobillo en la ronda divisional, lo que abre la puerta al regreso de Jarrett Stidham como titular, dos años después de su última apertura. El quarterback no intenta un pase en temporada regular desde hace dos años y ahora deberá hacerlo ante una defensa que, en playoffs, solo ha permitido 19 puntos y 448 yardas en total, con nueve capturas y seis balones recuperados.

Christian González, uno de los pilares defensivos

En el triunfo 28-16 sobre los Houston Texans, Christian González fue una de las figuras del partido. El esquinero de 23 años terminó como líder en tacleadas de los Patriots, con nueve derribos, un pase defendido y una pérdida de balón forzada que terminó convirtiéndose en puntos para su equipo.

Más allá de los números, su impacto estuvo en el ritmo del juego. Houston nunca logró encontrar continuidad ofensiva y el colombiano fue clave para cortar avances y presionar errores. Su presencia cobra aún más relevancia frente a un Denver que podría llegar con receptores tocados físicamente y con un quarterback que no ha tenido continuidad reciente.

“Significa mucho para nosotros”, dijo González tras el partido, en referencia a la oportunidad de disputar la final de la AFC. “Nadie contaba con nosotros en esta instancia; debemos seguir trabajando día a día”.

Una final con acento latino y un lugar en juego

Además de González, New England cuenta con el pateador venezolano Andrés Borregales, perfecto en la ronda divisional, en un equipo que ha reforzado su identidad colectiva lejos de los nombres históricos del pasado.

Hora y dónde ver la final de la AFC entre Patriotas y Broncos en la NFL

Fecha: domingo 25 de enero de 2026.

Hora: 3:00 p.m., hora en Colombia.

Estadio: Empower Field de Denver.

TV: ESPN y Disney+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador