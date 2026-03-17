Internacional de Bogotá presentó su tercera camiseta para la Liga Betplay 2026-I

Umbro es la marca que le proporcionó a Internacional de Bogotá su primera camiseta en la historia del club capitalino. Foto: Cortesía: Internacional de Bogotá

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Internacional de Bogotá presentó su tercera camiseta para la temporada 2026 bajo el concepto “Rebeldía Dorada”, concebida como un homenaje a la influencia cultural de la banda colombiana Aterciopelados y a su emblemático álbum “El Dorado”, uno de los álbumes más influyentes en la historia del rock latinoamericano.

Para Inter Bogotá, el mensaje es claro: celebrar el espíritu rebelde que ha ayudado a moldear la identidad cultural de la ciudad. “La camiseta es dorada, pero no como símbolo de lujo u ostentación, sino como metáfora de búsqueda”, dijo el comunicado de prensa del club capitalino. El álbum “El Dorado” de Aterciopelados fue lanzado en 1995 y marcó un punto de quiebre en la música colombiana.

Ese mismo espíritu de búsqueda y autenticidad que marcó “El Dorado” sigue resonando hoy en distintas expresiones culturales de la ciudad, ahora Internacional de Bogotá. “Un club que no nace de una tradición heredada, sino de una elección. Un proyecto que busca invitar a las personas a preguntarse por qué seguir caminos trazados”, siguió el comunicado.

Inter de Bogotá, el recién llegado al FPC

De acuerdo con el equipo, recién fundado, el proyecto busca consolidarse como una plataforma cultural de la ciudad, capaz de dialogar con las múltiples expresiones que hacen de Bogotá un lugar único, diverso y creativo.

“Queremos honrar esa rebeldía que Aterciopelados ha sostenido durante más de 30 años y traer su espíritu a una nueva generación, esta vez a través del fútbol”, afirmó Mauricio Ucrós, director de marketing de Internacional de Bogotá.

Aterciopelados representó una ruptura cultural en los años 90: una banda que decidió sonar colombiana cuando lo “cool” era sonar extranjero y que convirtió esa decisión en una declaración artística, aun hoy retumba en los oídos de muchos.

Rebeldía, la esencia de Atercipelados

Durante más de tres décadas, Aterciopelados ha defendido esa actitud: una forma de entender la cultura como un espacio para experimentar, incomodar y abrir nuevos caminos. Esa que forjó el nacimiento del rock latinoamericano.

“Las transformaciones culturales comienzan cuando alguien se atreve a cuestionar el molde. Hoy nos sentimos inspirados por Aterciopelados y quisimos rendirles este homenaje”, concluyó Mauricio Ucrós.

Esta nueva camiseta incluye una activación digital que permitirá a los aficionados acceder a contenido especial del proyecto. Al escanear el código QR integrado en la prenda, los hinchas podrán ingresar a un sitio web.

Una camiseta interactiva

Este reúne contenido editorial sobre el homenaje, material audiovisual del lanzamiento y enlaces oficiales para escuchar el álbum “El Dorado” en las diferentes plataformas de streaming disponibles: Spotify o Apple Music.

La tercera camiseta será utilizada por el primer equipo de Inter Bogotá en dos partidos oficiales durante el primer semestre de 2026. El primero será este domingo 22 de marzo de 2026 en Medellín para enfrentar a Atlético Nacional.

En conclusión, con esta camiseta Internacional de Bogotá busca celebrar la huella que ha dejado Aterciopelados en la cultura colombiana. Recordar cómo “El Dorado” abrió caminos para una música más libre, auténtica y profundamente conectada con la identidad del país.

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