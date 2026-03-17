Deportivo Cali vs. Santa Fe en la Liga Betplay 2026-I: hora y dónde ver en vivo

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la Liga BetPlay 2024-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Duelo de necesitados en la Liga Betplay 2026-I. Deportivo Cali e Independiente Santa Fe cada vez tienen menos margen de error en el rentado local y este partido será crucial para sus aspiraciones de clasificar a los playoffs. Especialmente para el club cardenal, actual supercampeón de Colombia.

Por el lado del conjunto verdiblanco, aunque el verdadero objetivo es mantenerse fuera de la zona de descenso, no se descarta una clasificación a los ocho. La reciente victoria frente a Cúcuta Deportivo, la primera de Rafael Dudamel desde su regreso, les devolvió la esperanza a los hinchas azucareros.

¿Cómo va Independiente Santa Fe en la liga?

Su reciente empate 1-1 en condición de local contra Alianza FC dejó los ánimos muy caldeados en Santa Fe. El León lleva más de medio liga intentando ganar tres partidos seguidos, pero aún no encuentra su mejor rendimiento.

Apenas con 11 puntos de 30 posibles, el primer campeón del FPC se ubica en la casilla 14 de la tabla de posiciones. Eso sí, solo cinco unidades lo separan del octavo lugar que hoy ocupa Deportes Tolima con 16 unidades.

Aunque aún las matemáticas sostienen la posibilidad de clasificar a los playoffs de la Liga Betplay, lo cierto es que hasta acá Independiente Santa Fe no ha mostrado un performance que le permita a sus aficionados ilusionarse.

¿Cómo va Deportivo Cali en la liga?

Dos goles de Avilés Hurtado le dieron el triunfo 2-0 a Cali en el estadio General Santander de Cúcuta. Un envión anímico para un equipo que estrenaba nuevo técnico luego de lo que fue el despido de Alberto Gamero.

Rafael Dudamel, el último entrenador en ganar un título con Deportivo Cali, fue el arquitecto de esta victoria. Más que desde la técnica o el plateramiento táctico, lo hizo con el carisma emocional que el venezolano tiene en el camerino.

Con una muy buena posición en la novena plaza de la tabla, Cali ahora buscará sumar de a tres en su estadio para poder meterse a los ocho. Una hazaña que el club vallecaucano no consigue desde el segundo semestre de 2023 con Jaime de la Pava.

Hora y dónde ver en vivo Cali vs. Santa Fe

Fecha : miércoles 18 de marzo de 2026

Lugar : Estadio Deportivo Cali

Hora : 8:30 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

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