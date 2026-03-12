Video: así fue la agresión a Lucas González tras la clasificación de Tolima en Libertadores

El entrenador del Tolima fue agredido tras el partido con O’Higgins, luego de una fuerte discusión y empujones entre jugadores y cuerpos técnicos. Foto: Deportes Tolima

La clasificación de Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó envuelta en polémica. Lo que debía ser una celebración en el estadio Manuel Murillo Toro terminó en una fuerte trifulca entre jugadores y con una agresión contra el técnico Lucas González tras el pitazo final.

El ambiente se salió de control apenas el árbitro brasileño Anderson Daronco dio por terminado el compromiso. Jugadores de O’Higgins de Chile se acercaron a los futbolistas del equipo colombiano para reclamarles por los festejos tras la clasificación.

En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa a integrantes del conjunto chileno increpando a los jugadores del Tolima. Uno de los más alterados fue el defensor Miguel Brizuela, quien aparece en medio de los reclamos durante el tumulto.

La agresión contra Lucas González

La tensión también se trasladó a los bancos técnicos. En medio de la discusión, Lucas González se enfrascó en un intercambio de palabras con su colega Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins.

La situación escaló rápidamente. En medio del caos, un integrante del cuerpo técnico del equipo chileno golpeó en el estómago al entrenador del Tolima, según se aprecia en las imágenes difundidas tras el partido.

Los futbolistas del conjunto colombiano intervinieron para evitar que el conflicto pasara a mayores. Varios de ellos rodearon a González y lo retiraron del lugar para evitar que continuara el enfrentamiento.

En medio de la confusión, el árbitro Anderson Daronco decidió expulsar al técnico del Tolima, mientras el ambiente seguía siendo tenso en el terreno de juego.

El caso ya está bajo investigación de la Conmebol, organismo que analizará lo ocurrido y podría aplicar sanciones disciplinarias. Según se conoció, las posibles medidas afectarían a Tolima en la Copa Libertadores y a O’Higgins en la Copa Sudamericana.

La remontada que desató la tensión

Antes del escándalo final, el conjunto de Ibagué había conseguido una remontada clave para seguir con vida en el torneo continental.

Tolima venció 2-0 a O’Higgins en el partido de vuelta de la tercera fase de clasificación de la Libertadores, resultado que le permitió revertir la derrota 1-0 sufrida en el encuentro de ida y quedarse con el cupo a la fase de grupos.

El primer gol llegó al minuto 38, cuando Junior Hernández aprovechó un pase de Brayan Rovira, dejó picar el balón y sacó un potente remate que pegó en el palo antes de entrar en la portería defendida por Omar Carabalí.

En el segundo tiempo, el conjunto chileno intentó reaccionar y estuvo cerca de empatar con un remate del paraguayo Arnaldo Castillo que se estrelló en el palo.

Cuando el partido parecía encaminado a un cierre de máxima tensión, Tolima sentenció la serie al minuto 87. Tras un despeje de Sebastián Guzmán, el delantero Jáder Valencia condujo el contragolpe y asistió a Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, quien definió para marcar el 2-0 definitivo.

El gol desató la celebración en el estadio Manuel Murillo Toro, pero también terminó siendo el detonante de un final caliente que ahora podría traer consecuencias disciplinarias. Mientras se resuelve lo ocurrido, Tolima ya espera el sorteo que definirá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

