Jugador de Deportivo Cali fue intimidado y agredido mientras estaba con su familia

Johan Martínez hace parte de Deportivo Cali desde el 30 de julio de 2025, cuando llegó procedente de Leones, de la segunda división de Colombia. Foto: Deportivo Cali

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Deportivo Cali denuncia un grave hecho relacionado con uno de sus futbolistas. De acuerdo con el club del Valle del Cauca, el jugador Johan Martínez fue increpado y atacado por un grupo de hinchas mientras pasaba tiempo con su familia. Todo esto en medio de una crisis institucional.

“Nuestro equipo expresa su total respaldo y solidaridad con Johan y su familia. Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad. El Club cooperará plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

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¿Qué dijo Deportivo Cali sobre Johan Martínez?

El club verdiblanco también declaró que procurará colaborar para que se conozcan a los responsables de este acto. Además, pondrá de su parte para que sus acciones tengan las consecuencias legales correspondientes.

“Reiteramos nuestro llamado al respeto por la vida y la integridad de todos los integrantes de nuestra institución”, finalizó Cali en su comunicado. El equipo viene de vivir otro momento hostil al final del partido contra Bucaramanga.

Hubo una invasión de campo de parte de los hinchas tras el empate a un gol con el conjunto leopardo. Deportivo Cali ocupa la undécima posición de la Liga Betplay 2026-II con ocho puntos de 18 posibles en el arranque del torneo.

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¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali?

El próximo lunes 7 de septiembre de 2026 Deportivo Cali visitará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este partido será válido por los octavos de final de la Copa Betplay que define su clasificación a partido único.

Esa misma semana (jueves 10 de septiembre) Cali tendrá otra visita de riesgo al estadio El Campín de Bogotá para enfrentar a Millonarios. El encuentro corresponde a la quinta fecha de la Liga Betplay aplazada por el terremoto.

Finalmente, con respecto al descenso, parece que ya no es un problema prioritario en las oficinas de Deportivo Cali. El club verdiblanco ocupa la casilla 15, por ahora muy lejos de igualar el promedio de Jaguares y Boyacá Chicó.

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