Se arregló la polémica en el baloncesto colombiano: Caimanes, eliminado de playoffs

El cierre de la fase regular de la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano 2025-II estuvo marcado por la controversia. Caimanes del Llano, uno de los protagonistas del torneo, no se presentó a su último encuentro frente a Sabios de Manizales, programado para el 8 de noviembre. La ausencia encendió la polémica en la recta final de la competencia, a pocos días de iniciar los play-offs.

El club llanero publicó ese mismo día un comunicado oficial en el que explicó las razones de su inasistencia. Según la versión del equipo, una “difícil crisis de salud” dentro de la plantilla impidió reunir el número mínimo de jugadores en condiciones óptimas para competir. Siete deportistas estaban afectados por diferentes dolencias, entre ellas gastroenteritis, fiebre y lesiones musculares.

Los casos más delicados correspondían a Juan Salcedo, Yustin Llenera, Yildon Mendoza y Nondier Tinoco, todos diagnosticados con cuadros de gastroenteritis. Además, Josimar Ayarza presentó un atrapamiento femoroacetabular, Octavio Muñoz sufrió una lesión en el codo y Alejo Montes una molestia en el isquiotibial. Con este panorama, la directiva del club consideró que presentarse al encuentro pondría en riesgo la salud e integridad de los atletas.

“El bienestar de nuestros jugadores es la principal preocupación”, afirmaba el comunicado emitido desde Villavicencio. Caimanes aclaró que su prioridad era recuperar al plantel para disputar los playoffs, programados 11 de noviembre, confiando en que la situación médica se estabilizaría a tiempo. Sin embargo, la decisión de no presentarse generó una reacción inmediata por parte de las autoridades del baloncesto profesional.

La polémica que se desató en el baloncesto colombiano

Días después, tras una fuerte polémica, la División Profesional de Baloncesto (DPB) publicó un segundo comunicado desde Bogotá. En él, informó que la inasistencia de Caimanes del Llano fue considerada un incumplimiento reglamentario y que el caso fue remitido a la Comisión Disciplinaria de la Liga. Tras la evaluación de los hechos, se decidió imponer una sanción económica y excluir al club de la competencia.

El equipo apeló la decisión ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Baloncesto, argumentando fuerza mayor. No obstante, la Federación ratificó el fallo inicial, confirmando la sanción y la salida de Caimanes del torneo. Con ello, el cuadro que había sido subcampeón en el primer semestre de 2025 quedó fuera de la lucha por el título.

Así quedaron los playoffs del baloncesto colombiano

Ante esta determinación, la DPB ajustó el calendario para garantizar la continuidad del campeonato. Los play-in y play-offs semifinales se reestructuraron: Motilones del Norte enfrentará a Sabios de Manizales, mientras que Cimarrones del Chocó lo hará ante Caribbean Storm.

Los ganadores de cada llave avanzarán a semifinales contra Toros del Valle y Paisas de Medellín, respectivamente, los lideres de la primera ronda.

En la tabla de la fase regular, Toros del Valle terminó como líder con 21 puntos y un diferencial de 107, seguido por Paisas Basketball, también con 21 unidades y una racha de seis victorias consecutivas. Sabios de Manizales y Caimanes completaron el grupo de los cuatro mejores, aunque la sanción dejó vacante el cuarto lugar para los play-offs.

Caimanes había sido uno de los grandes animadores del año. En el primer semestre, logró el subcampeonato tras su final contra Paisas Basketball, el actual campeón. Su desempeño constante los consolidaba como una de las franquicias más sólidas del baloncesto colombiano, lo que hace aún más inesperado su abrupto desenlace en esta segunda parte de la temporada.

La DPB insistió en que la transparencia y el cumplimiento del reglamento son pilares fundamentales del baloncesto profesional colombiano, lo que motivó su decisión final en este caso.

