Néstor Lorenzo dio las claves que Colombia debe mejorar antes del Mundial de 2026

Néstor Lorenzo, DT de la selección de Colombia.

Néstor Lorenzo ya tiene la mente puesta en el Mundial de 2026. De cara al amistoso de este sábado contra Nueva Zelanda, el técnico argentino habló con los medios y explicó cuáles son los aspectos que, en su opinión, Colombia debe fortalecer para llegar en plenitud a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

“Los detalles, la picardía, los manejos de situaciones. A veces en el juego el futbolista colombiano quiere hacer todo bonito, y a veces hay que cuidar un poco más. Hay situaciones que hay que mejorar, por ejemplo, saber cerrar un partido”, señaló el seleccionador, subrayando que la madurez competitiva será clave para competir en un escenario mundialista.

Bienvenidos Muñoz, Lucumi y Mojica.



— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 12, 2025

La opinión de Néstor Lorenzo sobre Luis Díaz

El entrenador también se refirió al momento estelar que atraviesa Luis Díaz en el Bayern Múnich, después del golazo que marcó el fin de semana ante Unión Berlín, una jugada que dio la vuelta al mundo.

“Lo grité también, me encantó cuando robó la pelota. Le dije a ‘Lucho’: ‘hiciste una jugada de defensor, volante y delantero, las tres en diez metros’. Se reía ‘Lucho’ por eso. Evitó la salida del balón y después definió bárbaro. Gracias a Dios se encuentra en un gran momento en su club. Ojalá que continúe así”, dijo Lorenzo con una sonrisa, consciente de que el guajiro es hoy la gran carta ofensiva del equipo nacional.

Para el seleccionador, el crecimiento de Díaz y la consolidación de otros futbolistas en Europa y Sudamérica le dan al grupo una base sólida para trabajar con tranquilidad. Sin embargo, recordó que no hay lugar para la relajación. “El fútbol es de momentos, y hay que sostener el nivel. Uno trata de que todos lleguen con ritmo, pero eso depende mucho de lo que viven en sus clubes”, añadió el técnico, quien en los últimos meses ha mantenido una convocatoria estable de cara a la preparación mundialista.

Sobre los rivales que enfrentará la selección en esta doble jornada, Lorenzo destacó el desafío físico y táctico que supondrán. “Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico, muy dinámicas, intensas, una un poquito más experimentada como Australia, que ha ido a competir a Asia para mejorar su nivel y lo ha mejorado. Son buenas pruebas, muy exigentes”, señaló.

Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre en Fort Lauderdale y a Australia el martes 18 en Nueva York, ambos partidos con la idea de seguir afianzando automatismos y evaluar variantes.

Finalmente, Lorenzo dejó entrever que estos amistosos servirán para perfilar la lista final para el Mundial. “Vamos a tratar de ver a los mismos jugadores, darles minutos e ir filtrando una posible lista. De acá a junio o julio falta mucho tiempo y la actualidad va cambiando, pero es bueno ver qué alternativas se nos pueden dar en varias posiciones”, concluyó. Con el grupo ya concentrado y el ambiente de confianza que transmite el cuerpo técnico, la selección colombiana inicia su recta final hacia la Copa del Mundo con un mensaje claro: hay talento, pero también hay que aprender a ganar con inteligencia.

𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 Ryan por la 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚



— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 12, 2025

