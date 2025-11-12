Santa Fe niega llegada de Farías y arremete contra periodistas

El entrenador venezolano, que dirigió a Junior este año, sonaba como principal opción para el banquillo cardenal. Foto: Óscar Pérez

Parece que la novela de la llegada de César Farias a la dirección técnica de Independiente Santa Fe llegó a su fin.

Hace una semana, el periodista Pipe Sierra encendió las redes al asegurar que el venezolano sería el nuevo técnico del conjunto cardenal. La noticia rápidamente se viralizó, aunque desde el entorno del club surgieron voces que intentaron desmentirla.

Sierra, firme en su versión, mantuvo su información durante varios días, hasta que terminó retractándose y explicó que el acuerdo se había caído por la presión de algunos jugadores e hinchas.

A la controversia se sumó el periodista Juan José Mantilla, quien confirmó que el trato entre Farías y Santa Fe estaba prácticamente cerrado, pero que la filtración del acuerdo antes de su firma generó molestias dentro del club.

Horas después, Santa Fe publicó un comunicado oficial en el que negó cualquier acuerdo con el técnico venezolano e invitó a los periodistas a ofrecer las pruebas que dan por hecha la llegada del estratega venezolano.

“Independiente Santa Fe rechaza y desmiente las afirmaciones hechas por los periodistas Juan José Mantilla y Felipe Sierra, quienes aseguran que los jugadores solicitaron a las directivas la no vinculación de un entrenador. Invitamos a dichos comunicadores hacernos llegar las pruebas de lo publicado en sus redes sociales”, se lee en el comunicado.

Ante el comunicado, Pipe Sierra cuestionó a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y aseguró tener pruebas de conversaciones con jugadores que le confirmaban las negociaciones con Farías.

“¿Presidente Méndez (porque sé que usted es el que manda a hacer el patético comunicado) quiere que le envíe los chats con los jugadores contándome en confianza las conversaciones sobre Farías?”, escribió el comunicador.

Ante el futuro incierto, Santa Fe continúa preparando su partido de este jueves contra Alianza, en el que definirá su clasificación entre los ocho mejores y buscará la clasificación a cuadrangulares.

