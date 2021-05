Empieza un nuevo campeonato de primera división del fútbol colombiano, a pesar del aumento de contagios por COVID-19 en el país y la imposibilidad de usar varios estadios.

Este fin de semana vuelve el fútbol colombiano con partidos muy atractivos en los que, por ejemplo, Atlético Nacional se enfrentará a Independiente Santa Fe y Júnior volverá a encontrarse ante Independiente Medellín, después de su derrota por Copa Colombia el pasado miércoles.

No obstante, y a pesar de que se confirmó que la primera fecha estaba en pie, la organización de los encuentros ha sido un auténtico dolor de cabeza para los clubes. Esto se debe al segundo pico de la pandemia que afecta al país y la dificultad de organizar los partidos en estadios de ciudades que están en alerta roja.

Para empezar, Millonarios, que recibe a Envigado, tuvo muchos problemas para encontrar una sede que albergara su debut. Además de que al estadio El Campín le están haciendo reparaciones de cara a la Copa América, la Alcaldía de Bogotá ha sido enfática en que no prestará los escenarios deportivos de la ciudad, mientras los casos de coronavirus sigan aumentando. Así las cosas, los albiazules, que han ganado siete de los últimos ocho partidos que han jugado contra Envigado, serán locales en Manizales.

Otro caso complicado es el del juego entre Patriotas y los actuales bicampeones del certamen, América de Cali. El partido sigue en duda y no ha sido programado, ya que la alcaldía de Tunja no prestará su estadio debido a la emergencia sanitaria. Los boyacenses siguen buscando escenario para disputar el encuentro contra los Diablos Rojos, que no pierden en un debut de Liga desde hace 6 ediciones.

Deportes Tolima, que terminó el último torneo con cuatro derrotas consecutivas, su peor racha desde 2016, también está teniendo muchas complicaciones para preparar su inicio de liga contra Once Caldas, que estrena a Eduardo Lara como su nuevo técnico. A pesar de que los dirigidos por Hernán Torres ya sabían que no podrían jugar en Ibagué, esta semana les notificaron que tampoco les prestarían el estadio Guillermo Plazas Alcid en la ciudad de Neiva. Razón por la cual, Tolima también tendrá que buscar otro escenario.

En medio de tantos problemas para organizar la fecha, el resto de partidos sí están confirmados, en teoría, para disputarse en sus respectivas sedes.

Júnior recibirá a Medellín, en uno de los partidos más atractivos del inicio del torneo. Por Liga los tiburones les han ganado a los paisas en las últimas tres ocasiones que se encontraron. A pesar de ello, Independiente Medellín, con su nuevo entrenador, Hernán Darío “el bolillo” Gómez, viene envalentonado tras eliminar al equipo de Barranquilla el pasado miércoles por Copa Colombia, en un partido que quedó 2 a 1.

Otro juego interesante que se disputará, será el que jugarán Atlético Nacional e Independiente Santa fe, finalista de la última temporada. Las verdolagas también sufrieron las consecuencias de la pandemia esta semana, luego de que la alcaldía de Armenia suspendiera los permisos para jugar en el Estadio Centenario.

Por eso, el debut de Nacional y de su nuevo técnico, Alexandre Guimarães, que iba a ser contra Tolima por Copa, tuvo que posponerse para el inicio de la liga contra Santa Fe, equipo del director técnico Harold Rivera. Los antioqueños no pierden contra los capitalinos desde hace cinco fechas, con un acumulado de tres victorias y dos empates.

Los encuentros que completan la primera fecha se jugarán entre: Deportivo Cali y Jaguares, duelo en el que los azucareros no pierden de local contra su rival desde hace dos partidos; Alianza Petrolera y Deportivo Pereira, que solo han jugado una vez en toda la historia de la liga, con victoria para los aurinegros; Bucaramanga y Boyacá Chicó, enfrentamiento en el que los leopardos nunca han perdido en lo que va de siglo; y Deportivo Pasto y La Equidad, que tienen como dato el invicto de los locales en Nariño desde hace siete fechas.

La Liga empieza en medio de la incertidumbre que ha generado la pandemia en Colombia. Seguramente el balón rodará, como lo hizo el año pasado, pero no por ello será una temporada sencilla de realizar.

La parrilla completa de la primera fecha, a continuación:

Sábado 16 de enero

Millonarios vs Envigado / (5:00 p. m.).

Júnior vs. Independiente Medellín / (7:30 p. m.).

Domingo 17 de enero

Pasto vs. Equidad / (2:00 p. m.).

Nacional vs. Santa Fe / (6:05 p. m.).

Deportivo Cali vs. Jaguares / (8:10 p. m.).

Lunes 18 de enero

Tolima vs. Once Caldas / (7:40 p. m.).

Martes 19 de enero

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó / (7:40 p. m.).

Miércoles 20 de enero

Alianza Petrolera vs. Pereira / (7:40 p. m.).