Mayra Ramírez, ante un complicado panorama por una grave lesión

Mayra Ramírez, figura de la selección de Colombia.

La delantera colombiana Mayra Ramírez vuelve a encender las alarmas en el fútbol femenino. La jugadora del Chelsea Women sufrió una recaída en su lesión durante el proceso de rehabilitación de la operación en el tendón de la corva, lo que retrasará nuevamente su regreso a las canchas y la dejaría fuera por el resto de la temporada.

Ramírez no juega desde septiembre de 2025, cuando disputó el último partido de la pretemporada del Chelsea frente al AC Milan. Desde entonces inició un proceso médico para recuperarse de la cirugía, pero esta nueva complicación frena su retorno y prolonga la ausencia de una de las figuras del fútbol colombiano en Europa.

La recaída también representa un problema para la Selección Colombia femenina. La atacante se perdería la segunda parte de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, un torneo clave en el calendario del equipo nacional, que ahora deberá afrontar esos compromisos sin una de sus principales referentes ofensivas.

