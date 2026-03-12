Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Mayra Ramírez, ante un complicado panorama por una grave lesión

La delantera de Chelsea prendió las alarmas de la selección femenina de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
13 de marzo de 2026 - 01:30 a. m.
Mayra Ramírez, figura de la selección de Colombia.
Mayra Ramírez, figura de la selección de Colombia.
Foto: FCF, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La delantera colombiana Mayra Ramírez vuelve a encender las alarmas en el fútbol femenino. La jugadora del Chelsea Women sufrió una recaída en su lesión durante el proceso de rehabilitación de la operación en el tendón de la corva, lo que retrasará nuevamente su regreso a las canchas y la dejaría fuera por el resto de la temporada.

Ramírez no juega desde septiembre de 2025, cuando disputó el último partido de la pretemporada del Chelsea frente al AC Milan. Desde entonces inició un proceso médico para recuperarse de la cirugía, pero esta nueva complicación frena su retorno y prolonga la ausencia de una de las figuras del fútbol colombiano en Europa.

Vínculos relacionados

“Por su propia vida y seguridad” Trump le recomendó a Irán no asistir al Mundial 2026
“Muchas personas no sabían qué hacía el Ministerio del Deporte”: Patricia Duque
Tejada hizo podio de etapa y Martínez defendió su puesto de la general en París-Niza

La recaída también representa un problema para la Selección Colombia femenina. La atacante se perdería la segunda parte de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, un torneo clave en el calendario del equipo nacional, que ahora deberá afrontar esos compromisos sin una de sus principales referentes ofensivas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Mayra Ramírez

Chelsea

Selección Colombia

Selección Femenina

Selección Colombiana Femenina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.