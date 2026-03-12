Publicidad

“Por su propia vida y seguridad” Trump le recomendó a Irán no asistir al Mundial 2026

En medio del caos que se ha desatado en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos se posicionó sobre la posibilidad de que la selección iraní vaya a la Copa del Mundo.

Agencia AFP
12 de marzo de 2026 - 11:02 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán no debería participar en el próximo Mundial de fútbol en Norteamérica por “su propia seguridad”, en plena guerra en Oriente Medio.

Trump hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”, dijo el presidente en su plataforma Truth Social.

Infantino declaró esta semana que, durante una reunión con Trump en la Casa Blanca, ambos habían analizado la “situación actual en Irán”.

“El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, escribió tras la reunión del martes.

Era la primera vez que el presidente de la federación internacional de fútbol abordaba la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero.

En diciembre, Infantino creó un premio de la paz de la FIFA y se lo otorgó a Trump, con el que mantiene una relación cercana.

Trump pidió este semana al gobierno australiano que les concediera asilo a jugadoras de la selección iraní que se encontraban en ese país.

Las jugadoras temían sufrir represalias en Irán tras negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

Australia aceptó conceder asilo a las cinco jugadoras que decidieron quedarse.

Por Agencia AFP

