Medellín y La Equidad empataron bajo la lluvia en el inicio de la fecha seis

Andrés Ricaurte y Miguel Monsalve, jugadores del Medellín.//DIMAYOR Foto: Dimayor

La sexta fecha de la Liga BetPlay inició este viernes en Medellín, con el partido entre Independiente Medellín y La Equidad, que terminó empatado a un gol en un encuentro mediado por lluvias torrenciales que obligaron a detener momentáneamente el desarrollo.

Tan solo nueve minutos después del arranque, el habilidoso canterano del Medellín, Miguel Monsalve, marcó su primer gol en la Liga BetPlay después de intercambiar posiciones con Diber Cambindo y recibir del mismo una asistencia de izquierda hacia el centro del campo que lo dejó frente a frente contra el golero Washington Ortega.

En el mano a mano, Monsalve resolvió como si fuera un veterano y con un suave pinchazo bañó al arquero de La Equidad para marcar el 1-0.

Después de que el partido fuera suspendido por fuertes lluvias en la capital antioqueña, Pablo Sabbagh empató las cosas tras recibir un centro de Bleiner Agrón. Entre los dos centrales, el delantero asegurador cabeceó y marcó el empate sobre los 57 minutos de partido.

Este sábado la jornada continúa a las 2:00 p.m. con el partido Envigado vs. Unión Magdalena. También se jugarán los partidos Tolima vs. Jaguares, (4:00 p.m.), Nacional vs. Alianza Petrolera (6:10 p.m.) y Millonarios vs. Deportivo Cali (8:00 p.m.).

