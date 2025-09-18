“No solo es Dayro, este es un equipo”: ‘el Arriero’ Herrera sobre el Once Caldas

Los jugadores de Once Caldas, antes del duelo contra Independiente del Valle. Foto: EFE - José Jácome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Once Caldas dio un golpe de autoridad en Quito y venció 2-0 a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con un doblete de Dayro Moreno, el equipo manizaleño se ilusiona con volver a disputar una semifinal internacional después de dos décadas.

La victoria, que fue celebrada por un grupo de hinchas que viajó hasta Ecuador, dejó al blanco blanco con una ventaja clave para definir la serie en el Palogrande la próxima semana.

Al final del partido, Hernán Darío “el Arriero” Herrera, técnico de Once Caldas, destacó el esfuerzo colectivo y el impacto que tuvo la afición en el rendimiento del equipo.

Señores yo soy del O11CE desde la CUNA 🎺🥁🔥



💚🤍❤️ #MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/e3RuD6HlZe — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 18, 2025

“Me siento muy orgulloso de ser colombiano, hoy jugamos por Colombia. Vinimos acá a jugar bien, a manejar el partido casi los 90 minutos. Hay que darle muchas gracias a la hinchada del Once Caldas, fue muy influyente para que demostráramos cosas muy buenas. Vimos el sacrificio que hicieron para venir a Ecuador, que tuvieron que caminar por carretera y que no podían entrar. Hay que destacar mucho al equipo hoy, jugó muy bien”, dijo.

Herrera también explicó que la preparación fue fundamental para obtener el resultado. “Yo tengo un staff que evalúa todo. Conozco un poquito a Independiente del Valle, he venido varias veces a las instalaciones a jugar unos torneos. Sé lo que es Independiente del Valle, el equipo que tiene, es un proceso muy largo que ellos tienen. Tengo a mi asistente, a mi preparador físico. Lo que hicimos para venir acá, todo salió como queríamos”, aseguró el estratega.

El entrenador resaltó la evolución que ha tenido el equipo en las últimas semanas y cómo ha encontrado un rendimiento más sólido en todas las competencias. “El Once viene haciendo cosas muy buenas, en Liga viene subiendo su nivel. Este equipo es un proceso de hace dos años, le metimos varios jugadores que se adaptaron rápido como Luis Sánchez y Kevin Cuesta. Vamos en un rendimiento bueno, no hemos ganado, la meta de nosotros es seguir avanzando. Tenemos 90 minutos en Manizales, Independiente del Valle es un gran rival que ha quedado dos veces campeón de la Copa. En Ecuador es el líder, es muy meritorio el triunfo”, agregó.

⚽️🇨🇴 ¡El segundo de Dayro Moreno para el triunfo de Once Caldas DAF!



🏆 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/ZF83uV1kNo — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 18, 2025

Por último, el “Arriero” insistió en que el éxito del equipo no se reduce a las individualidades, aunque Dayro Moreno haya sido el gran protagonista de la noche.

“Este es un equipo, no es individualidades, no es solo Dayro Moreno. En la semana nos concentramos cinco días para venir acá, es un equipo muy unido, en la parte individual y en la parte grupal. Sabe lo que hace y no le da temor jugar en estadios llenos, saben lo que es jugar en canchas internacionales y en el Palogrande”, concluyó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador