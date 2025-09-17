No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
River Plate sufrió dura derrota en la Libertadores, pero sigue con vida

Palmeiras dio el golpe en el Más Monumental, pero se fue de Buenos Aires, apenas, con la mínima diferencia.

Rodrigo Almonacid - AFP
18 de septiembre de 2025 - 02:53 a. m.
Miguel Ángel Borja, de River, se lamenta en el partido contra Palmieras.
Miguel Ángel Borja, de River, se lamenta en el partido contra Palmieras.
Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI
El duelo más esperado de los cuartos de final de la Copa Libertadores no desentonó: Palmeiras venció 2-1 a River Plate este miércoles en Buenos Aires y dio un golpe de autoridad hacia las semifinales.

El Verdão conquistó el Más Monumental, colmado de más de 80.000 almas millonarias, con la misma receta que le permitió alzar los trofeos continentales de 2020 y 2021: fortaleza en las pelotas paradas y juego veloz y directo.

Por la primera vía, en un córner, sacudió la red de Franco Armani gracias a un cabezazo de su capitán, Gustavo Gómez, apenas seis minutos después de que el venezolano Jesús Valenzuela diera inicio a un juego a muerte entre dos grandes favoritos al título.

Descolocado y sin conseguir hacerle cosquillas al coloso de Sao Paulo, los pupilos de Marcelo Gallardo recibieron otro golpe en la mandíbula en una jugada de tres pases que Vitor Roque (41) transformó en medio boleto a semis.

River, impulsado por su gente, recuperó su orgullo de tetracampeón de la Copa en la recta final del partido, donde Lucas Martínez Quarta (89) acortó ventajas con un disparo lejano que rozó a un rival y desubicó al arquero Weverton.

Video Thumbnail

Con la serie viva, los argentinos se jugarán la vida el próximo miércoles en el Allianz Parque, donde el ganador de la llave estará de reojo para conocer a su contendiente en la siguiente fase, que será el vencedor de la llave que partirá el jueves en Quito.

Por Rodrigo Almonacid - AFP

