Oficial: Frank Fabra jugará en Independiente Medellín, así lo presentó el club antioqueño

Frank Fabra con la camiseta de Deportivo Independiente Medellín para el primer semestre de 2026. Foto: DIM

Tenía que llegar, pensaban los hinchas de Deportivo Independiente Medellín (DIM). Era casi imposible que después de tantas señales Frank Fabrá no fuera presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo rojo. Primero llegó la foto con la camiseta que el anuncio de parte del club paisa y su gran fichaje.

Nacido en Nechí, Antioquia, Fabra vuelve al fútbol colombiano luego de una estadía de 10 años en Argentina vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Ahora, con 34 años en el registro, el lateral izquierdo retorna al país en busca de minutos, ritmo y una oportunidad de volver a la selección de Colombia.

Fabra a DIM: un secreto a voces

Hace un mes el periodista Mariano Olsen publicó una foto de Fabra con la camiseta de Independiente Medellín. Una sospecha que se hizo todavía más ruidosa con un video de Marcelo (Fluminense) y Riquelme (Boca) hablando de un lateral izquierdo colombiano.

Fue precisamente en este club en el que el antioqueño se convirtió en un habitual de la selección, especialmente durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Además, en suelo argentino los títulos no le faltaron.

Nueve campeonatos en una década. Un futbolista que se convirtió en referente, aunque le haya quedado pendiente un objetivo: la séptima Copa Libertadores xeneize. Dos veces se quedó a la orilla: 2018 y 2023, precisamente contra Fluminense.

Frank Fabra en Medellín

A pesar de debutar con Envigado en 2010 y salir campeón del rentado nacional con el Deportivo Cali cinco años después, Fabra llegó a DIM de la mano de Leonel Álvarez para el torneo finalización de 2015.

No obstante, tan solo permaneció seis meses en el equipo de la ciudad de la eterna primavera, pues en enero de 2016 tomó sus maletas y se fue a Buenos Aires. No obstante, ahora regresa a Colombia. Un deseo que tenía desde hacía mucho tiempo, pero quería hacerlo con Independiente Medellín.

Frank Fabra espera reencontrarse con su mejor versión, volver a recuperar el alto nivel y tal vez, porque no, ser tenido en cuenta entre los 26 elegidos para representar a Colombia en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos.

