Once Caldas celebró en el Palogrande: derrotó a Pereira en el clásico matecaña

El clásico del Eje Cafetero volvió a teñirse de blanco. Once Caldas derrotó 1-0 a Deportivo Pereira en el estadio Palogrande, en un partido intenso y con emociones de principio a fin.

El gol de la victoria llegó al inicio del segundo tiempo gracias a Jefry Zapata, quien aprovechó un rebote en el área para romper el cero y desatar la fiesta de los locales. El local sumó su segunda victoria consecutiva y llegó a los nueve puntos.

El primer tiempo fue de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el arco contrario. Once Caldas generó opciones claras con Mateo Zuleta y Jefry Zapata, mientras que Pereira inquietó con Darwin Quintero y Gustavo Torres. Sin embargo, la falta de puntería y la buena actuación de los arqueros mantuvieron el marcador en blanco hasta el descanso.

La acción decisiva llegó al minuto 48. Tras un balón suelto en el área, Zapata apareció para definir de derecha al palo izquierdo y poner el 1-0. El gol sacudió el partido: Once Caldas tomó confianza, mientras Pereira adelantó sus líneas en busca del empate.

La expulsión de Jefry Zapata al minuto 60 condicionó al equipo local, que debió reorganizarse con un hombre menos. A partir de allí, Pereira se adueñó de la pelota y generó varias aproximaciones con Yesus Cabrera, Yúber Quiñones y Jhon Largacha, pero careció de precisión en los últimos metros.

El tramo final fue un asedio constante del equipo visitante, con remates desde media distancia y varios tiros de esquina que pusieron en aprietos a la defensa blanca. No obstante, Once Caldas resistió con orden y se apoyó en la seguridad de su arquero para sostener la ventaja.

Con este triunfo, Once Caldas se quedó la alegría regional y sumó tres puntos vitales en la tabla. Pereira, por su parte, se va de Manizales con la frustración de haber generado mucho pero sin encontrar el camino al gol y con 12 puntos.

Pasto derrotó a Chicó

En otros resultados de la jornada, Deportivo Pasto volvió al triunfo después de casi dos meses. No ganaba desde el 12 de julio, pero en casa superó 2-0 a Boyacá Chicó con un desempeño sólido. Johan Caicedo fue la gran figura con un golazo de media distancia que abrió el camino a la victoria. Los pastusos golpearon en los momentos justos y, con esta actuación, se perfilan como uno de los favoritos en la fecha de clásicos.

