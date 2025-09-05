Colombia y Brasil, jueces del cupo para el repechaje entre Venezuela y Bolivia

Venezuela recibe a Colombia con la ventaja en puntos, mientras Bolivia apuesta a la altura de El Alto para sorprender a Brasil. Foto: Agencias EFE – AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 llegan a su última jornada con un único asunto pendiente: quién se quedará con el cupo al repechaje. Tras la derrota de Bolivia 0-3 en su visita a Colombia y el duro 0-3 de Venezuela frente a Argentina, ambas selecciones quedaron fuera de la pelea por la clasificación directa y ahora solo les queda un objetivo: el repechaje que se disputará en marzo de 2026.

La ‘vinotinto’ parte con ventaja. Con 18 puntos y ubicada en la séptima posición, depende de sí misma para asegurar su lugar. Un triunfo o un empate frente a Colombia en la fecha final bastará para amarrar el boleto al torneo clasificatorio, siempre y cuando Bolivia no consiga un resultado favorable contra Brasil.

El panorama para la ‘verde’ es más complejo, pero no imposible. Con 17 unidades, los dirigidos por Óscar Villegas necesitan una victoria frente a la siempre exigente selección brasileña en El Alto. Además, deben esperar que Venezuela no sumen de a tres en su duelo ante los cafeteros en condición de local. Solo en ese escenario, Bolivia superará a los llaneros y tomará el cupo disponible.

El desenlace se jugará bajo un marco de alta tensión: Venezuela recibirá a una Colombia ya clasificada, mientras que Bolivia apelará a la altura de El Alto para intentar lo que sería un golpe mayúsculo ante Brasil.

El repechaje se perfila como la última carta para que Sudamérica tenga hasta siete selecciones en la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. La cuenta regresiva ya está en marcha y, el martes, se sabrá si el sueño continúa para Venezuela o para Bolivia.

Así quedó la tabla, tras la fecha 17

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador