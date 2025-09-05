Así se jugarán las semifinales de vuelta de la Liga Femenina BetPlay 2025

Santa Fe, Cali, Nacional y Orsomarso se juegan el todo por el todo en la definición de las semifinales de vuelta de la Liga Femenina BetPlay 2025. Foto: Colaborador/a Esporádica

La Liga Femenina BetPlay 2025 entra en su recta decisiva. Este sábado 6 de septiembre se conocerán las dos escuadras que lucharán por el tiquete al gran final y la posibilidad de adjudicarse una estrella en su historia.

Independiente Santa Fe llega con la ventaja mínima frente a Orsomarso, mientras que la otra semifinal, entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, está completamente abierta tras el empate en Palmira.

El primer turno será en Yumbo. Allí, en el estadio Raúl Miranda, Orsomarso recibirá a Santa Fe a las 3:00 p.m. (transmisión por Win Sports y Señal Colombia). Las ‘leonas’, máximas ganadoras del torneo, se impusieron 1-0 en Bogotá con gol de Mariana Zamorano y buscarán sellar su paso a una tercera final consecutiva. El conjunto vallecaucano, revelación del campeonato, sueña con revertir la serie y alcanzar por primera vez la gran cita.

Más tarde, a las 5:30 p.m., el Atanasio Girardot será escenario del choque entre Nacional y Deportivo Cali. En la ida, disputada en Palmira, el marcador terminó 1-1 en un duelo intenso de principio a fin. Las ‘verdolagas’ confían en la fortaleza que les da jugar en casa, mientras que las ‘azucareras’, vigentes campeonas, esperan imponer la jerarquía de un plantel acostumbrado a instancias definitivas.

Los posibles cruces de la final elevan la expectativa. Una reedición entre Santa Fe y Cali volvería a enfrentar a las últimas campeonas, pero también existe la opción de una inédita Orsomarso vs. Nacional, con dos clubes en busca de su primera estrella. Asimismo, un choque entre Santa Fe y Nacional significaría la batalla entre la máxima ganadora y un equipo que apenas registra una final en su historia, mientras que un Cali vs. Orsomarso encendería la rivalidad vallecaucana.

Lo cierto es que el sábado se escribirá un nuevo capítulo para el fútbol femenino en Colombia. La Liga BetPlay 2025 tendrá finalistas definidos y la ilusión, tanto de históricos como de aspirantes, sigue más viva que nunca.

