Golpe para PSG: pieza clave sufrió grave accidente antes del debut en Champions

El club confirmó que uno de sus referentes deberá pasar por el quirófano tras un accidente, justo en medio de la preparación para el duelo contra el Atalanta.

Redacción Deportes
06 de septiembre de 2025 - 12:05 a. m.
El club confirmó que uno de sus referentes deberá pasar por el quirófano tras un accidente, justo en medio de la preparación para el duelo contra el Atalanta.
El club confirmó que uno de sus referentes deberá pasar por el quirófano tras un accidente, justo en medio de la preparación para el duelo contra el Atalanta.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, tuvo que ser hospitalizado este viernes después de sufrir una caída mientras practicaba ciclismo, una de sus grandes pasiones. El técnico español presenta una fractura de clavícula y deberá pasar por el quirófano, según confirmó el club francés a través de sus canales oficiales.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, el PSG transmitió su respaldo al entrenador y le deseó una pronta recuperación, al tiempo que anunció que en los próximos días se darán más detalles sobre su estado de salud.

El accidente se produce en plena pausa de selecciones, un lapso en el que Luis Enrique aprovechaba para entrenar en bicicleta, como suele hacerlo desde su retiro como futbolista en 2004. No es la primera vez que el asturiano demuestra su cercanía con el ciclismo: incluso ha participado en competencias internacionales de bicicleta de montaña.

La lesión llega en un momento clave de la temporada. El PSG deberá retomar la Ligue 1 el próximo 14 de septiembre ante el Lens, y pocos días después, el 17, debutará en la Liga de Campeones contra el Atalanta, uno de los partidos más esperados del inicio de campaña. Por ahora, se desconoce si el técnico podrá estar en el banquillo en esas citas.

Luis Enrique, exjugador de Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona, además de exseleccionador nacional de España, asumió las riendas del club parisino con la misión de consolidar un proyecto competitivo en Europa. El accidente lo obliga ahora a un paréntesis inesperado en medio de esa exigente agenda.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

