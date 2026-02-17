Publicidad

Independiente Santa Fe perdió 3-1 en Montería: así fue el partido de El Léon

Sobre el minuto 11, el partido fue interrumpido por una tormenta eléctrica en el estadio Jaraguay, donde hace sus veces de local Jaguares.

18 de febrero de 2026 - 03:08 a. m.
Santa Fe no levanta vuelo. El equipo cardenal encadenó su segunda derrota consecutiva en la Liga Betplay y se hunde en el puesto 15 de la tabla de posiciones. Al frente tuvo a un club que pelea el descenso y logró marcarle tres goles para sentenciar el partido a su favor. El descuento llegó al minuto 88.

Este vino por cuenta del jugador albirrojo más influyente por estos días, Omar Fernández Frasica. Sin embargo, ni siquiera la buena actuación del número 8 de Independiente Santa Fe pudo evitar la dura derrota frente a Jaguares. Un cuadro que marcha noveno y contó con un doblete de Andrés Rentería.

Santa Fe y un partido para el olvido

Aunque el partido se vio interrumpido en el minuto 11 por una tormenta eléctrica que azotó durante varios minutos el estadio Jaraguay de Montería, eso no impidió que al 21′ Rentería marcara el primer gol de su cuenta personal.

Ya en el segundo tiempo, el extremo de la escuadra costeña volvió a introducir el balón en el arco de Andrés Mosquera Marmolejo para el 2-0. En ese momento, todo era del equipo visitante que redondeó la buena actuación con un tercer tanto al minuto 81. Esta vez gracias a Jader Maza.

Cuando parecía que Santa Fe no tendría reacción, apareció Frasica para marcar el gol del honor en el 88′. Con esto, el equipo cardenal suma siete puntos de 21 posibles y se mantiene en la casilla 15 de la Liga Betplay.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

