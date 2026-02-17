“El número 25 le dijo cinco veces a Vini que era un mono”, denunció Kylian Mbappé

Vinícius Jr. discutiendo con el juez central del partido por UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid este 17 de febrero de 2026 en el estadio Da Luz de Lisboa, Portugal. Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

Algo muy grave ocurrió en la Champions. Después de que Vinícius Jr. anotara el único gol del partido entre Benfica y Real Madrid, Gianluca Prestianni protagonizó un presunto caso de racismo en contra del brasileño. El jugador argentino del equipo luso llamó “mono” a la estrella del club español.

Al menos así lo denunció Kylian Mbappé, compañero de Vinícius, tras el fin del encuentro que terminó 1-0 a favor del 15 veces campeón de Europa. “Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión, pero nosotros damos la información”, sentenció.

¿Qué fue lo que dijo Kylian Mbappé?

El delantero francés agregó que no se puede aceptar este tipo de actitud. Según él, es maravilloso jugar la Champions, pero dar este tipo de imagen es “terrible” para el fútbol mundial, especialmente con los niños que los ven.

“Le dije racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara. Fue listo porque se escondió tras la camiseta para ocultar sus labios, pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión”, aseguró Mbappé.

Además de todo lo anterior, el goleador de Real Madrid también manifestó que hay que hacer algo con este tipo de situaciones. Incluso señaló que un jugador así no merece jugar más la Champions. “Ojalá la UEFA haga algo”.

¿Cuál es la versión de Prestianni?

De acuerdo con José Mourinho, que también pasó por los micrófonos de la zona mixta después del partido, no puede creer al 100% en las palabras de Vinicius Jr., pues es una versión muy distinta a la que le dijo Gianluca Prestianni.

“Hablé con los dos. Vini me dice una cosa, Prestianni me dice otra. No creó al 100% en mi jugador, pero tampoco puedo decir que Vinicius me dijo la verdad. No puedo porque no lo sé. Lo único que sé es que ahí se acabó el partido”.

Por lo que se pudo ver durante el compromiso, el futbolista argentino dijo “no le dije nada” cuando fue increpado por Kylian Mbappé. Por el momento, ni la UEFA ni ninguno de los dos clubes involucrados se han manifestado públicamente sobre esta situación de presunto caso de racismo en el fútbol.

Real Madrid vs. Benfica: playoffs de Champions

Las dos escuadras europeas volverán a la acción por Champions el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 3:00 p.m. Esta vez, el compromiso se cumplirá en el teatro de la Castellana, el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Se espera que el equipo local tenga una propuesta más ofensiva y salga con la intención de resolver el partido lo más pronto posible. Por su lado, Benfica intentará hacer un partido casi perfecto y darle vuelta al 1-0 de la ida.

En conclusión y a juzgar por el primer compromiso entre ambos, a la Champions League le espera una eliminatoria apasionante. Todo esto por un lugar en los octavos de final de la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

