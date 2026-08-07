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¿Son suficientes los refuerzos que Millonarios anunció para la Liga Betplay 2026-II?

El 16 veces campeón del rentado nacional ha jugado tres partidos en la Liga Betplay 2026-II, una derrota (1-0) y dos victorias (1-0 y 2-0).

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Hinchas de Millonarios durante el compromiso contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Hinchas de Millonarios durante el compromiso contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una parte de la opinión pública señala que Millonarios, el segundo club más ganador del fútbol colombiano, fue el que mejor se reforzó este semestre. En total, Millos presentó a siete nuevos jugadores y el regreso de un futbolista muy conocido por la hinchada embajadora y hasta campeón de Copa en 2022.

Sin embargo, otra parte del sentir popular advierte que estas contrataciones del equipo bogotano no son suficientes para afrontar los objetivos de la Liga Betplay 2026-II y la Copa Betplay. Vale la pena recordar que el conjunto...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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refuerzos de Millonarios 2026-II

 

Atenas (06773)Hace 1 hora
Daniel, semestral/, a comienzos de c/ torneo, los medios capitalinos inundan con noticias prometedoras a sus desahuciadas fanaticadas de Millos y Santa Fe xq’ de tanto prometer, al estilo del asqueroso ojisapo, no les cumplen nada, o si no ¿por qué esas pancartas de “cuándo un título de importancia”? Como se dice coloquial/ los maduran a punta de envolverlos en periódico, como se decía antes cuando los diarios eran impresos. Atenas.
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