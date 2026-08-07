¿Son suficientes los refuerzos que Millonarios anunció para la Liga Betplay 2026-II?

Hinchas de Millonarios durante el compromiso contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una parte de la opinión pública señala que Millonarios, el segundo club más ganador del fútbol colombiano, fue el que mejor se reforzó este semestre. En total, Millos presentó a siete nuevos jugadores y el regreso de un futbolista muy conocido por la hinchada embajadora y hasta campeón de Copa en 2022.

Sin embargo, otra parte del sentir popular advierte que estas contrataciones del equipo bogotano no son suficientes para afrontar los objetivos de la Liga Betplay 2026-II y la Copa Betplay. Vale la pena recordar que el conjunto...