EN VIVO: Atlético Bucaramanga y Santa Fe empatan en la Liga BetPlay

Hugo Rodallega estuvo cerca de marcar pero no lo consiguió. Registró dos remates a puerta y estrelló un disparo en el travesaño. Lo que sí hizo fue asistir a Luis Palacios en el 1-0. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se citaron esta noche en el estadio Américo Montanini, en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I. Desde las 8:10 p. m., ambos equipos saldrán con la urgencia de sumar tres puntos en una pelea directa por mantenerse en la disputa por los ocho.

El cuadro cardenal llega bajo presión y en el puesto 13, aferrado a la necesidad de ganar para no perder terreno en la tabla. Aunque tomó aire con su reciente victoria sobre Independiente Medellín, el equipo de Pablo Repetto sabe que no tiene margen de error y sabe que debe salir a buscar un buen resultado para encarar con algo más de calma la Copa Libertadores.

Bucaramanga, por su parte, busca un punto de inflexión ante su público tras un arranque prometedor que se fue diluyendo con el paso de las fechas. El equipo de Leonel Álvarez, noveno con 19 puntos, viene de ceder terreno ante rivales como Internacional, Once Caldas y Junior.

Siga el minuto a minuto de Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe en la fecha 14 de la Liga BetPlay:

⏱️ 1′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔴⚪SFE: Jhon Ospina hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Américo Montanini e Bucaramanga. Justo antes hubo un minuto de silencio en memoria de Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios que murió el pasado domingo.

Hay un buen marco de público en el Américo Montanini. Todavía hay claros en la tribuna, pero no está mal para ser una noche de viernes. Los equipos ingresaron al terreno de juego para los actos de protocolo.

El quindiano Jhon Ospina fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para dirigir el duelo entre Bucaramanga y Santa Fe. El caldense Jhon Gallego y el cordobés Jesús Chima serán sus jueces de línea. El antioqueño Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

Leonel Álvarez saldrá con un 4-2-3-1: Luis Vásquez, Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Martín Rea y Fredy Hinestroza; Aldair Zárate y Félix Charrupí; Kevin Londoño, Fabián Sambueza y Jhon Fredy Salazar; Luciano Pons.

Pablo Repetto le apostó a lo seguro con un 4-3-3: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Cristian Mafla; Daniel Torres, Yílmar Velásquez y Jhojan Torres; Luis Ángel Palacios, Hugo Rodallega y Omar Fernández.

La temperatura rondará esta noche en Bucaramanga los 19° Celsius. La probabilidad de precipitaciones según el las plataformas del clima es del 20% y el registro de humedad reporta un 87%.

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