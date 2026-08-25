¡Atención! La CONMEBOL cambió el formato de la Copa Sudamericana para la edición 2027

Personal de seguridad protege el trofeo de la Copa Sudamericana durante una exhibición en la costanera José Asunción Flores, en Asunción, Paraguay. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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De acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a partir de la Copa Sudamericana 2027 volverán las series con partidos de ida y vuelta a la fase previa de la competición. Esta ronda se ubica inmediatamente antes de la fase de grupos y se disputa entre equipos del mismo país.

Contrario a lo que ocurrió este año con Millonarios vs. Atlético Nacional y América de Cali vs. Atlético Bucaramanga, que definieron sus llaves a partido único, con localía para el club mejor posicionado en el ranking CONMEBOL, a partir de la siguiente edición habrá dos partidos para encontrar al clasificado.

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¿Cuántos equipos colombianos juegan la Copa Sudamericana?

Cada temporada, cuatro escuadras colombianas componen la fase previa de la Sudamericana. Los cuadros se enfrentan entre sí para conceder dos cupos a la fase de grupos, lo mismo que ocurre con Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Sudamericana?

Uno de los clasificados a la Copa Sudamericana es el campeón de la Copa Betplay del año anterior. Las tres plazas restantes se conceden a los tres mejores ranqueados en la reclasificación que no tengan cupo a la Copa Libertadores.

¿Cómo se distribuyen los demás cupos a la Copa Sudamericana?

Tanto Brasil como Argentina tienen seis lugares asegurados en la fase de grupos de la Sudamericana. 16 cupos salen de los enfrentamientos nacionales anteriormente descritos y los cuatro restantes son para los perdedores de la tercera fase de la Libertadores.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol también anunció que la primera fase de la Copa Libertadores iniciará durante la semana del 3 de febrero de 2027, mientras que la fase de grupos iniciará la semana del 7 de abril.

Pasando a la Copa Sudamericana, la fase previa se espera que se juegue del 3 (ida) al 10 de marzo (vuelta). Con todo esto la final de ambos torneos mantienen su fecha prevista. Sudamericana 20 de noviembre y Libertadores 27 del mismo mes.

Habrá que esperar si estas modificaciones benefician o perjudican el rendimiento de los clubes colombianos en los torneos continentales. Un escenario en el que hace mucho tiempo el país no es protagonista.

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