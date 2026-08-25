Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores: cruces y cuándo se juegan

Matías Perello celebra el 4-1 de Independiente del Valle sobre Deportes Tolima en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador, este martes 25 de agosto de 2026. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

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Ya está listo el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Con cuatro equipos brasileños, dos argentinos y dos ecuatorianos, el continente buscará a un nuevo campeón que desde hace siete años no habla otro idioma que no sea el portugués. El dominio en el torneo del Brasileirao es absoluto.

Eso sí, dos hechos estadísticos ilusionan a los equipos de nacionalidades diferentes. El primero es que la última vez que Independiente del Valle accedió a los cuartos (2016), el campeón fue un equipo no brasileño ni argentino. Y el segundo es que la única ocasión (1990) en que dos clubes ecuatorianos clasificaron a cuartos de final, el campeón también estuvo lejos de pertenecer a las dos potencias sudamericanas: Brasil y Argentina.

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Deportes Tolima, eliminado de la Libertadores

La otra noticia de la noche es que Deportes Tolima, el último representante que le quedaba a Colombia en la Libertadores, cayó eliminado en los octavos de final a manos del ‘Matagigantes’, Independiente del Valle de Ecuador.

En la ida, Tolima perdió por la mínima diferencia en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Este resultado mermó considerablemente sus posibilidades de clasificación, pues afrontó el partido de vuelta con muchas necesidades.

En la revancha, aunque el primer tiempo terminó sin goles y con el desenlace en el aire, el equipo de Quito marcó dos goles seguidos para sentenciar el global. Tolima descontó e Independiente del Valle marcó una tercera anotación, pero desde la segunda todo estaba dicho en el encuentro.

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Cuartos de final de la Copa Libertadores (ida)

Independiente del Valle vs. Flamengo (8 de septiembre)

Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador

Estudiantes de La Plata vs. Corinthians (9 de septiembre)

Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, Argentina

Palmeiras vs. Liga de Quito (9 de septiembre)

NuBank Parque de São Paulo, Brasil

Fluminense vs. Platense (9 de septiembre)

Estadio Maracanã de Río de Janeiro, Brasil

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Cuartos de final de la Copa Libertadores (vuelta)

Flamengo vs. Independiente del Valle (16 de septiembre)

Estadio Maracanã de Río de Janeiro, Brasil

Corinthians vs. Estudiantes de La Plata (16 de septiembre)

Neo Química Arena de São Paulo, Brasil

Liga de Quito vs. Palmeiras (16 de septiembre)

Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador

Platense vs. Fluminense (16 de septiembre)

Estadio Ciudad de Vicente López de Florida, Buenos Aires, en Argentina

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