Teun Wilke, la cuota mexicana en el fútbol colombiano que es sensación en Fortaleza

Teun Wilke es uno de los fichajes sensación del fútbol colombiano por sus particularidades. El delantero tiene la doble nacionalidad, México y Países Bajos, y llegó a Fortaleza, uno de los equipos emergentes en los últimos meses.

Con experiencia en Países Bajos, Italia y Bélgica, y con el orgullo de portar la bandera mexicana en cada paso de su carrera en los diferentes países. Ahora en Colombia busca retomar su ritmo futbolístico y ha conseguido tener una buena racha de minutos; sin embargo, no ha logrado anotar ni registrar asistencias.

En entrevista con Stake Colombia, habló sobre sus primeras semanas en el país y en el club de los ‘Amix’.

¿Por qué elegir a Fortaleza y por qué en este momento de tu carrera?

La decisión viene un poco de mi necesidad de jugar y desarrollarme. Creo que estoy en una edad en la que tengo que jugar, tener rodeo en primera división y, al final del día, en las primeras charlas con Fortaleza, siempre fue muy positivo. Me hablaron muy bien del club, me gustó mucho todo lo que me plantearon y vengo aquí para crecer como persona, como jugador y para ayudar al equipo; ojalá marcando muchos goles.

¿Cómo comparas la naturaleza física del fútbol colombiano con lo que viviste en Europa?

Vengo del fútbol mexicano y esa transición ya la tuve, pero es muy diferente en muchos aspectos y esto depende mucho del país. Italia es diferente de Bélgica y de Holanda, pero eso sí, el fútbol europeo es más rápido, más intenso y hay menos tiempo para pensar y ejecutar. Aquí es un poco parecido a lo que es México, pero cada país y cada región tienen sus cosas positivas y otras de qué aprender.

¿Sientes la presión de ser el primer mexicano en vestir esta camiseta?

He tenido la oportunidad en muchos equipos de ser el primer mexicano. Por ejemplo, en Holanda, Bélgica e Italia, y es lindo promocionar mi país, mi cultura y siempre, donde voy, digo que soy mexicano con el pecho adelante y la cabeza arriba; lo grito.

¿Cómo crees que esa formación “híbrida” te da una ventaja competitiva en la liga colombiana?

Eso me ha ayudado en toda mi vida y creo que siempre lo mejor es agarrar lo mejor de ambos mundos. La cultura danesa y la mejicana tienen sus cosas buenas y otras no tanto, pero es lo que me ayuda a adaptarme rápido a todos los lugares donde he ido.

¿Cómo crees que un buen desempeño aquí con Fortaleza te acerca a una convocatoria con la selección mayor de México?

Al final la liga colombiana es muy competitiva y es una buena liga. Yo me enfoco el día a día en trabajar y tengo ese sueño y ese anhelo, pero entiendo que también cada quien tiene sus tiempos, sus anhelos y al final me enfoco en mejorar, hacerlo bien y ya después de ahí ver lo que se va dando.

Fortaleza ha iniciado con tres empates, dos victorias y una derrota: ¿qué falta para traducir esos empates en victorias?

Se ha visto que la liga está muy reñida, muchos empates, muchos equipos están muy cerca de los puntos. Estamos en una pretemporada corta y nos estamos conociendo como equipo, agarrando la idea del profesor. Pero creo que se ha visto una mejora con cada partido y seguimos afinando esos detalles que faltan y creo que va a estar muy bien.

Desde que llegaste al fútbol colombiano, ¿qué crees que es lo que más te ha costado y en qué crees que te has desempeñado bien?

Obviamente uno se tiene que acoplar a los compañeros como delantero; saber qué les gusta hacer en el campo, tener esa conexión y creo que eso ha sido la parte más difícil, pero hemos mejorado mucho. En lo positivo el juego de espaldas, pivotar, aguantar. Aún no lo traducimos en goles, pero sigo apoyando al equipo en todo momento.

Llevas muy poco tiempo en Fortaleza, pero si tuvieras que definir al club con una palabra, ¿cuál sería?

Muy humano. Es un gusto trabajar con las personas que están aquí.

Con tu estatura de 1.91m, ¿veremos un enfoque específico en jugadas de pelota parada para capitalizar esos goles de cabeza?

De cabeza, de frente, como sea pero como delantero los goles son lo más importante, entonces cualquier oportunidad que haya para hacer un gol, pues siempre intentaré sacar la mayor ventaja de mis habilidades y ojalá se de.

