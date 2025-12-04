Logo El Espectador
“Vinimos aquí a intentar ganar”, Lucas González luego de clasificar a la final del FPC

Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, señaló todo lo que aprendió en el camino antes de clasificar a su primera final del Fútbol Profesional Colombiano.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
04 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Lucas González durante su presentación como director técnico de Deportes Tolima.
Lucas González durante su presentación como director técnico de Deportes Tolima.
Foto: Deportes Tolima
Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga Betplay Dimayor 2025-II. Su empate frente a Atlético Bucaramanga durante la noche del miércoles 3 de diciembre le bastó para asegurar su nombre en la disputa por la estrella de Navidad.

Después del partido disputado en el estadio departamental Américo Montanini, Lucas González, entrenador del conjunto ‘Pijao’, no pudo ocultar su satisfacción en la rueda de prensa luego de lograr su primera clasificación a una final del fútbol colombiano.

¿Qué dijo el técnico de Deportes Tolima?

“La sensación es positiva, estamos en la final y estamos contentos. Es difícil que llegue un nuevo cuerpo técnico y en el mismo semestre llegue a la final. Nos hemos ganado el derecho de disputar la final y ahora el objetivo de ganarla”, dijo González durante la rueda de prensa.

El entrenador de 44 años también tuvo palabras para referirse a la experiencia dentro del fútbol, señalando que a veces es una virtud sobrevalorada en este deporte. Además, recordó su difícil paso por la liga de Argentina y como se tomó un tiempo después de eso para evaluar mejor que propuestas aceptaba.

“Después de Argentina, tenía muy claro que en el siguiente paso no me iba a equivocar en la elección del equipo. Dejamos pasar algunas oportunidades y fueron casi 11 meses que estuvimos sin trabajo esperando la mejor oportunidad posible”, concluyó.

¿Cuántas finales ha disputado Deportes Tolima?

El equipo ‘Vinotinto y Oro’ ha jugado 12 finales en primera división, habiendo ganado las ediciones de 2003-II, 2018-I y 2021-I. Ahora, el tres veces campeón del FPC buscará ganar su último duelo de cuadrangulares y así asegurar terminar la final en condición de local.

Sin embargo, el registro para Tolima en ese posible escenario no es el más favorable, pues así ha disputado tres finales, habiendo perdido las tres. Por el contrario, sus tres campeonatos de liga los ha conseguido siempre terminando de visitante.

Habrá que esperar como se desenvuelve el grupo A con los cuatro clubes, aun con alguna posibilidad de clasificar a la final. Eso sí, el ‘Pijao’ podría repetir final del Futbol Profesional Colombiano por cuarta vez en su historia contra Atlético Nacional.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

