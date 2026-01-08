¡Wuilker Faríñez vuelve a Bogotá! El arquero regresa a la ciudad donde brilló

Wuilker Faríñez en el partido contra Millonarios por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Wuilker Faríñez volverá a jugar en un equipo capitalino. Internacional de Bogotá oficializó este jueves 8 de enero de 2026 la incorporación del arquero venezolano de 27 años, quien llega para reforzar el arco del conjunto novato de la Liga BetPlay.

Con pasado en Europa, el guardameta aterriza en el nuevo equipo bogotano con la misión de aportar experiencia, liderazgo y seguridad bajo los tres palos.

El pasado de Faríñez en Millonarios

Faríñez, de aproximadamente 1,80 metros, fue catalogado desde muy joven como uno de los arqueros con mayor proyección del continente, algo que respaldó con actuaciones destacadas tanto a nivel de clubes como con la selección absoluta de Venezuela, con la que debutó en 2016.

Su carrera profesional comenzó en Caracas FC, club en el que se formó y debutó en primera división, siendo protagonista en torneos locales y competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Posteriormente, dio el salto al fútbol colombiano, en el que dejó una huella importante.

En Millonarios, Faríñez vivió uno de los momentos más altos de su carrera. Con el club embajador disputó 92 partidos, recibió 87 goles y mantuvo su arco en cero en 32 oportunidades. Además, fue pieza clave del equipo campeón de la Superliga Colombiana 2018.

Durante su paso por el cuadro azul, acumuló más de 6.000 minutos y se consolidó como uno de los arqueros más confiables del fútbol colombiano, ganándose el respaldo de la hinchada y el reconocimiento a nivel continental.

Faríñez, el historial de lesiones que frustró a una promesa

Tras su etapa en Colombia, Faríñez llegó al Lens de Francia, en el que compitió en la Ligue 1 y la Coupe de France. Con el club francés sumó 20 apariciones, encajó 25 goles y logró cinco partidos con el arco en cero.

Sin embargo, una rotura del ligamento cruzado sufrida en 2022 provocó que el progreso del arquero venezolano se viera seriamente afectado. Posteriormente, en 2024, el jugador rescindió de manera anticipada su contrato y quedó oficialmente como agente libre.

Luego regresó a Caracas FC, en el que volvió a tener continuidad. En su segunda etapa con el equipo venezolano, disputó 27 partidos entre el campeonato local y competiciones internacionales.

Por último, en 2025, Faríñez militó en Águilas Doradas, equipo con el que jugó 31 partidos, recibió 37 goles y logró 10 vallas invictas. Esta etapa le permitió mantenerse activo y competitivo antes de concretar su llegada a Internacional de Bogotá.

