Luis Díaz, fuera del top-10 de los extremos más valiosos del mundo: ¿quiénes lo superan?

El Observatorio de Fútbol CIES publicó recientemente su ránking de los 100 futbolistas más valiosos del planeta. Dentro de esta clasificación aparece un solo colombiano: Luis Díaz, quien mantiene un lugar destacado a nivel global, aunque quedó por fuera del top-10 de los extremos más valiosos del mundo.

A sus 28 años, el guajiro sigue siendo una de las grandes referencias del fútbol colombiano en Europa. Sin embargo, el estudio priorizó a talentos más jóvenes, especialmente en posiciones ofensivas como la de extremo.

Luis Díaz, campeón de la Premier League en 2025 con Liverpool y protagonista de uno de los traspasos más destacados de la temporada tras su llegada Bayern Múnich, figura como el extremo número 13 más valioso del mundo, según el ranking especializado por posición.

En su actual campaña con el conjunto alemán, el colombiano registra 20 participaciones directas en gol, con 13 anotaciones y 7 asistencias en 22 partidos, cifras que reflejan un impacto importante en el frente de ataque. Sin embargo, ese rendimiento no fue suficiente para ubicarlo dentro del top-10 del listado.

El ranking está encabezado por Lamine Yamal, la joya de 18 años de Barcelona. Por delante de Díaz también aparecen Michael Olise, su compañero en Bayern Múnich, y Désiré Doué, una de las grandes promesas de PSG. Otros jugadores que superan al colombiano son: Morgan Rogers, Estevão, Rayan Cherki y Cody Gakpo.

Top-10 de los extremos más valiosos del mundo

Lamine Yamal (Barcelona): 341,1 millones de euros Michael Olise (Bayern Múnich): 136,9 millones de euros Désiré Doué (PSG): 134,6 millones de euros Morgan Rogers (Aston Villa): 125,9 millones de euros Estevão (Chelsea): 118,9 millones de euros Rayan Cherki (Manchester City): 101 millones de euros Cody Gakpo (Liverpool): 100,3 millones de euros Franco Mastantuono (Real Madrid): 94,3 millones de euros Sávio (Manchester City): 91,5 millones de euros Khvicha Kvaratskhelia (Real Madrid): 91 millones de euros

Luis Díaz, en el top-50 de jugadores con mayor valor en el mercado

En el escalafón general, Luis Díaz aparece en la posición 45, con un valor estimado de 85,3 millones de euros. Esta cifra lo ubica dentro del selecto grupo de los 50 futbolistas más valiosos del planeta.

La lista la encabeza Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, seguido por el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé, quien completa el podio.

Top-10 de jugadores con mayor valor en el mercado

Lamine Yamal (Barcelona): 341,1 millones de euros Erling Haaland (Manchester City): 255,1 millones de euros Kylian Mbappé (Real Madrid): 201,3 millones de euros Jude Bellingham (Real Madrid): 153,1 millones de euros Michael Olise (Bayern Múnich): 136,9 millones de euros Florian Wirtz (Liverpool): 135,8 millones de euros Désiré Doué (PSG): 134,6 millones de euros Joao Neves (PSG): 130,6 millones de euros Arda Güler (Real Madrid): 130,3 millones de euros Pedri (Barcelona): 130 millones de euros

