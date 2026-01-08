Confirmados los amistosos de Colombia frente a Croacia y Francia: sedes, fechas y horarios

Jugadores de la selección de Colombia en la previa de un amistoso ante Australia. Foto: EFE - Angel Colmenares

La selección de Colombia conoció las fechas y las sedes sus próximos dos amistosos en la preparación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ambos compromisos tendrán lugar en suelo estadounidense y serán ante dos pesos pesados.

Tal y como lo había anticipado Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hace un mes, el combinado nacional se medirá ante dos seleccionados que han sabido ser protagonistas en ediciones recientes del Mundial: Croacia y Francia.

El primero de estos dos duelos amistosos, contra Croacia, está agendado para el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida (7:30 p.m.). Se espera un acompañamiento masivo de la parcialidad tricolor en las tribunas debido a que ese estado cuenta con una de las comunidades colombianas más grandes en EE.UU..

Tres días más tarde, el 20 de marzo, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Francia (9:00 p.m. -hora local-), campeón y subcampeón de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo. La cita tendrá lugar en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, muy cerca de Washington DC.

Estos partidos serán claves para que la tricolor ajuste detalles y sobre todo servirán como uno de los últimos filtros para definir la lista de 26 jugadores convocados para la máxima cita. Los futbolistas colombianos se jugarán en esa doble fecha su lugar en la Copa del Mundo.

Los rivales y el grupo de Colombia en el Mundial 2026

Colombia abrirá su participación en el Grupo K contra Uzbekistán, un rival debutante en los mundiales que llega con un proyecto en crecimiento y un estilo intenso. Es el partido que, en teoría, permite al equipo tomar ritmo, afinar funcionamiento y empezar el torneo con confianza, sin el peso inmediato de enfrentar al favorito del grupo.

En el segundo encuentro, la selección se medirá al ganador del repechaje internacional, que saldrá de la llave entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo. Sea cual sea el ganador, será un rival que llega con menos rodaje mundialista, pero con la energía que suelen tener los equipos que se juegan la vida hasta el final para clasificar. Será un duelo clave para encaminar la clasificación.

El cierre del grupo será ante Portugal, el equipo más fuerte de la zona y uno de los candidatos al título. Llegan con una base consolidada y con el impulso de las grandes figuras de su generación, como Cristiano Ronaldo. Ese partido, además de exigir la mejor versión de Colombia, podría definir el liderato del grupo o la clasificación, convirtiéndose en uno de los duelos más esperados de la fase inicial.

Así quedó el fixture: hora y dónde van a ser los partidos de Colombia en el Mundial 2026

El fixture de Colombia quedó finalmente definido este sábado, cuando la FIFA confirmó el calendario completo del Mundial de 2026 y despejó la duda sobre las sedes de la primera fase.

El fixture oficial dejó todo claro: Colombia debutará el 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán. Su segundo partido será el 23 de junio en Guadalajara contra el ganador del repechaje internacional. El cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio en Miami, donde enfrentará a Portugal en uno de los duelos más esperados del Grupo K.

