Partido oficial de despedida de Mario Alberto Yepes: hora y dónde ver en vivo

Una constelación de estrellas aterrizó en la Sucursal del Cielo. Cali será la sede del partido oficial de despedida de Mario Alberto Yepes. El eterno capitán de la selección de Colombia y campeón de la Copa América 2001 se despide del fútbol desde donde todo comenzó, desde la cancha. Un evento de homenaje muy acostumbrado en Colombia y el mundo para deleitarse por última vez.

En este caso será el adiós de uno de los mundialistas con Colombia durante la Copa del Mundo 2014 en Brasil. A pesar de haberse retirado hace casi 10 años, 20 de enero de 2016, nunca es tarde para recordar al líder del combinado Tricolor durante la vuelta a un Mundial luego de 16 años de espera. Un hombre que nunca perdió la fe y la esperanza de jugar una Copa Mundial de la FIFA con su país.

Además, Yepes estará acompañado de Carlos “El Pibe” Valderrama, René Higuita, Radamel “El Tigre” Falcao García y el marfileño Didier Drogba durante su partido de despedida. Aquí está la fecha, el lugar, la hora y el canal de transmisión para que no se pierda este encuentro plagado de estrellas. Algunos aún activos y otros que hace años llenan las páginas de gloria del Fútbol Profesional Colombiano.

¿A qué hora dónde ver en vivo el partido de despedida de Yepes?

Fecha : sábado 20 de diciembre de 2025

Lugar : estadio Pascual Guerrero, Cali

Hora : 4:50 p. m.

Canal: ESPN y Disney+ Premium

¿Quiénes son los demás invitados?

Referentes nacionales de la talla de Faryd Mondragón, Iván Córdoba, Juan Fernando Quintero, Freddy Guarín, Cristian Zapata, Pablo Armero, Adrián Ramos, Giovanni Hernández, Jackson Martínez, Aldo Leao Ramírez, Abel Aguilar, John Restrepo, Fabián Vargas, Camilo Zúñiga, Teófilo Gutiérrez y Carlos “La Roca” Sánchez harán parte del partido de despedida de Mario Alberto Yepes.

Además, la cuota internacional corre por cuenta de Javier Saviola, Ariel “El Burrito” Ortega, David Trezeguet, Antonio Valencia, Iván Hurtado, Paulo Da Silva y Cristian “El Cebolla” Rodríguez. Todos reunidos para celebrar la enorme carrera de Yepes en el fútbol.

Carrera de Mario Alberto Yepes

693 partidos como profesional, más de 100 partidos con la selección, 47 goles y un recorrido por Cortuluá, Deportivo Cali, River Plate, Nantes, PSG, AC Milan, Atalanta y San Lorenzo, es una gran trayectoria de la que puede presumir el exfutbolista colombiano.

Adicionalmente, sus títulos de primera división con el Cali, River y Milán hablan de una carrera exitosa con una estadía prolongada en Europa. Finalmente, es uno de los pocos colombianos que cuenta en su palmares con un trofeo conseguido con la selección mayor.

