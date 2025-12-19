Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior

Guillermo Paiva se iría de Junior y podría llegar a un grande del fútbol colombiano

El delantero paraguayo, que fue expulsado en la final de la Liga BetPlay, tiene su futuro en el aire luego de salir campeón con el equipo de Barranquilla.

Diego Alejandro Daza Gómez
19 de diciembre de 2025 - 10:02 p. m.
Guillermo Paiva, delantero de Junior de Barranquilla.
Foto: Junior, vía X
El panorama de Guillermo Paiva comenzó a aclararse en medio del mercado de fichajes. A pocos días de que finalice su préstamo en el Junior de Barranquilla, el atacante paraguayo de 28 años se convirtió en una de las piezas más codiciadas del fútbol colombiano, mientras que Olimpia de Paraguay, club propietario de sus derechos deportivos, se prepara para tomar una decisión clave sobre su futuro inmediato.

Paiva viene de firmar uno de sus mejores años. Fue pieza clave en Junior, campeón de la Liga BetPlay 2025-II, y contribuyó, a lo largo de todo el año, con 12 goles y siete asistencias en 52 partidos oficiales; rendimiento que impulsó la estrella 11 del conjunto rojiblanco y lo volvió a posicionar en el radar continental.

¿Guillermo Paiva podría llegar a América de Cali?

El conjunto escarlata tiene como prioridad inmediata reforzar la posición de centro delantero. Las salidas de Luis Ramos y la sanción impuesta por la FIFA a Rodrigo Holgado dejaron un déficit importante en ofensiva, un escenario en el que Guillermo Paiva aparece como el principal candidato para asumir ese rol en la próxima temporada. Por ello, América ya inició acercamientos con el club paraguayo para conocer los términos de una posible negociación.

Desde Paraguay señalan que Olimpia no contempla nuevas cesiones y que su intención es concretar una transferencia definitiva, con un valor inicial cercano al millón de dólares. En ese contexto, el representante del futbolista, Regis Marques, confirmó que América de Cali trabaja en una propuesta formal, situación que hizo crecer la expectativa de la afición escarlata de cara al proyecto 2026.

Junior confía en que Guillermo Paiva siga en el club

Sin embargo, en Barranquilla no se rinden. Junior apuesta por la voluntad de Guillermo Paiva, quien, junto a su familia, se ha mostrado a gusto en la ciudad y con la intención de prolongar su estadía. La alternativa que maneja el club rojiblanco es un nuevo préstamo, con un mayor cargo económico y una mejora en las condiciones salariales del futbolista.

Mientras tanto, en Olimpia observan el panorama con tranquilidad. La institución paraguaya mantiene como opciones vender al delantero o reincorporarlo a su plantel para afrontar un exigente calendario en 2026.

En ese sentido, su representante, Regis Marques, reveló que ya sostuvo conversaciones con más de 10 clubes y que existen propuestas firmes desde Colombia y Brasil, con una valoración que podría alcanzar los dos millones de dólares por el 80% de los derechos del jugador.

La fuerte sanción de la Dimayor a Guillermo Paiva

Más allá del mercado de pases y del título con Junior, Paiva cerró el 2025 con una sanción disciplinaria. Tras su expulsión en la final, la Dimayor confirmó dos fechas de suspensión por conducta violenta, castigo que deberá cumplir en el inicio de la próxima competencia en el fútbol colombiano, la cual podría ser la Superliga 2026 frente a Independiente Santa Fe.

El futuro de Guillermo Paiva se definirá en cuestión de días y promete ser uno de los movimientos más comentados del mercado en Colombia.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

