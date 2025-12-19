Santa Fe y Millonarios ya conocen su camino en la Liga BetPlay 2026. ¿Cuál es más accesible?

Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, junto a Danovis Banguero, lateral de Millonarios. Foto: Santa Fe, vía X

La Dimayor confirmó el calendario oficial de la Liga BetPlay 2026-I, torneo que iniciará a mediados de enero y que tendrá a Independiente Santa Fe y Millonarios como dos de los equipos llamados a pelear por el título.

Ambos clubes capitalinos enfrentarán semestres exigentes, no solo por el fixture local, sino también por sus compromisos en torneos internacionales.

Así es el calendario de Santa Fe en el primer semestre del 2026

Independiente Santa Fe tendrá un inicio, que en principio, no parece tan complejo; el equipo cardenal debutará en casa contra Águilas Doradas. Después, en la jornada siguiente, visitará a Once Caldas en Manizales.

Los partidos más importantes de Santa Fe serán en la fecha 5, cuando enfrente a Atlético Nacional; posteriormente, en la fecha 6, se medirá contra América de Cali; y sobre el cierre del certamen disputará uno de los duelos más esperados del semestre: el clásico capitalino contra Millonarios, programado para la fecha 16.

Además del exigente todos contra todos, el club bogotano tendrá un semestre cargado por fuera de la liga. En enero disputará la Superliga contra Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, y en abril iniciará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que obligará al cuerpo técnico a manejar cuidadosamente la rotación de su nómina.

El club cardenal ya hizo oficiales los abonos para los partidos de la Liga BetPlay y la Superliga; sin embargo, estos no incluyen los encuentros correspondientes a la Copa Libertadores.

Calendario de Santa Fe – Liga BetPlay 2026-I

Así es el calendario de Millonarios en el primer semestre del 2026

Millonarios también conoció su ruta para el primer semestre de 2026, con un calendario que combina partidos claves en casa y visitas históricamente complejas. El equipo embajador debutará como visitante contra Atlético Bucaramanga, mientras que su primer partido en El Campín será frente a Junior, actual campeón de liga.

Entre los juegos más destacados aparecen el clásico contra Atlético Nacional en la fecha 12 y el clásico capitalino que se jugará en la fecha 16, ambos en Bogotá.

En el plano internacional, Millonarios afrontará un reto determinante y jugará un partido único como visitante contra Atlético Nacional en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un duelo que marcará el rumbo del semestre tanto en lo deportivo como en lo anímico y lo económico.

Calendario de Millonarios – Liga BetPlay 2026-I

Con calendarios definidos y retos internacionales en el horizonte, Santa Fe y Millonarios se alistan para el primer semestre del 2026, que promete intensidad y un alto nivel de exigencia.

