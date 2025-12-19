Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Santa Fe y Millonarios ya conocen su camino en la Liga BetPlay 2026. ¿Cuál es más accesible?

Los dos principales equipos de Bogotá ya conocen el calendario completo del todos contra todos de la liga colombiana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
19 de diciembre de 2025 - 05:14 p. m.
Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, junto a Danovis Banguero, lateral de Millonarios.
Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, junto a Danovis Banguero, lateral de Millonarios.
Foto: Santa Fe, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Dimayor confirmó el calendario oficial de la Liga BetPlay 2026-I, torneo que iniciará a mediados de enero y que tendrá a Independiente Santa Fe y Millonarios como dos de los equipos llamados a pelear por el título.

Ambos clubes capitalinos enfrentarán semestres exigentes, no solo por el fixture local, sino también por sus compromisos en torneos internacionales.

Vínculos relacionados

Santiago Arias se aleja de Atlético Nacional y ya tendría nuevo equipo en Argentina
Luis Díaz, sin miedo a Portugal: esto dijo sobre el duelo con Cristiano en el Mundial 2026
Jake Paul vs. Anthony Joshua: hora y dónde ver en vivo la velada que sacude el boxeo mundial

Así es el calendario de Santa Fe en el primer semestre del 2026

Independiente Santa Fe tendrá un inicio, que en principio, no parece tan complejo; el equipo cardenal debutará en casa contra Águilas Doradas. Después, en la jornada siguiente, visitará a Once Caldas en Manizales.

Los partidos más importantes de Santa Fe serán en la fecha 5, cuando enfrente a Atlético Nacional; posteriormente, en la fecha 6, se medirá contra América de Cali; y sobre el cierre del certamen disputará uno de los duelos más esperados del semestre: el clásico capitalino contra Millonarios, programado para la fecha 16.

Además del exigente todos contra todos, el club bogotano tendrá un semestre cargado por fuera de la liga. En enero disputará la Superliga contra Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, y en abril iniciará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que obligará al cuerpo técnico a manejar cuidadosamente la rotación de su nómina.

El club cardenal ya hizo oficiales los abonos para los partidos de la Liga BetPlay y la Superliga; sin embargo, estos no incluyen los encuentros correspondientes a la Copa Libertadores.

Calendario de Santa Fe – Liga BetPlay 2026-I

Así es el calendario de Millonarios en el primer semestre del 2026

Millonarios también conoció su ruta para el primer semestre de 2026, con un calendario que combina partidos claves en casa y visitas históricamente complejas. El equipo embajador debutará como visitante contra Atlético Bucaramanga, mientras que su primer partido en El Campín será frente a Junior, actual campeón de liga.

Entre los juegos más destacados aparecen el clásico contra Atlético Nacional en la fecha 12 y el clásico capitalino que se jugará en la fecha 16, ambos en Bogotá.

En el plano internacional, Millonarios afrontará un reto determinante y jugará un partido único como visitante contra Atlético Nacional en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un duelo que marcará el rumbo del semestre tanto en lo deportivo como en lo anímico y lo económico.

Calendario de Millonarios – Liga BetPlay 2026-I

Con calendarios definidos y retos internacionales en el horizonte, Santa Fe y Millonarios se alistan para el primer semestre del 2026, que promete intensidad y un alto nivel de exigencia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Millonarios

Millonarios calendario

Millonarios calendario 2026

millonarios fixture

millonarios fixture 2026

millonarios calendario liga betplay

millonarios calendario liga etplay 2026

calendario de millonarios

calendario de millonarios 2026

calendario de millonarios liga betplay 2026

liga betplay

Liga BetPlay

Calendario Liga BetPlay

Calendario Liga BetPlay 2026

santa fe calendario

santa fe

Santa Fe calendario

santa fe calendario liga betplay 2026

calendario de santa fe

calendario de santa fe 2026

calendario de santa fe liga betplay 2026

Liga Betplay hoy

Liga Betplay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.