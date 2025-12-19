Marino Hinestroza, cada vez más cerca de Boca: Javier Gandolfi aseguró que “está listo”.

Javier Gandolfi junto a Marino Hineztroza en un partido de Atlético Nacional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El futuro de Marino Hinestroza parece estar cada vez más lejos de Atlético Nacional y más cerca de Boca Juniors. Luego de que el delantero caleño de 23 años se despidiera oficialmente del club verdolaga, su nombre tomó fuerza en Argentina, debido a que Javier Gandolfi, exentrenador de Nacional, elogió al jugador al referirse a su posible llegada al conjunto xeneize.

En diálogo con el medio Radio Continental, el técnico argentino aseguró que Hinestroza reúne las condiciones futbolísticas y mentales para asumir el reto que implica vestir la camiseta de Boca.

“Marino Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca. Cuando analizábamos el plantel y surgió la posibilidad de ir a Atlético Nacional, me lo nombraban mucho, pero no lo conocía”, señaló Gandolfi.

El exdirector técnico verdolaga explicó que su primera impresión fue determinante y que rápidamente identificó un perfil cada vez más escaso en el fútbol actual.

“Cuando lo vi por primera vez le dije al cuerpo técnico que iba a tener un futuro cercano de selección. Es ese tipo de jugador que hoy se está perdiendo: desequilibrante, fuerte en el uno contra uno y con más chances de ganar que de perder”, añadió.

Gandolfi también resaltó la fortaleza mental de Hinestroza, un aspecto clave para competir en escenarios de alta exigencia como lo es La Bombonera.

“Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución. Es rápido, atrevido, con picardía de potrero, tiene gol y está preparado de la cabeza. No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene millones de hinchas y esa presión es muy parecida a la que se vive en Boca”, afirmó.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Marino Hinestroza se despidió del club antioqueño tras disputar 84 partidos, en los que registró 11 goles y 14 asistencias. Durante su etapa en Nacional conquistó cuatro títulos: dos Copas Colombia, una Liga y una Superliga.

Bajo la dirección de Gandolfi, el extremo jugó 36 encuentros, marcó cinco goles y dio 10 asistencias, consolidándose como un jugador completo en ataque, pero con aspectos a mejorar en su aporte defensivo y su versatilidad por ambas bandas.

Boca Juniors a la espera de Marino Hinestroza

En Argentina dan por hecho que las negociaciones están en su recta final. La operación rondaría los seis millones de dólares, cifra inferior a la que Nacional solicitaba meses atrás. De cerrarse el acuerdo, Hinestroza se sumaría a una larga lista de colombianos que han jugado en Boca Juniors.

Mientras tanto, Javier Gandolfi, actualmente sin equipo, sigue atento al mercado, convencido de que su exdirigido está listo para dar uno de los pasos más importantes de su carrera.

