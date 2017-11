Perdomo fue autoritario en decisiones que favorecieron a Jaguares: presidente de Cortuluá

Redacción deportiva - @DeportesEE

Óscar Ignacio Martán señaló al presidente de la Dimayor y aseguró que “hubo divisiones internas” en el plantel del equipo vallecaucano, que descendió a la segunda categoría tras perder contra Once Caldas.

Cortuluá perdió 2-1 frente a Once Caldas en la última jornada de la fase todos contra todos de la Liga Águila y descendió a la B.

Cortuluá perdió 2-1 frente a Once Caldas en la última jornada de la fase todos contra todos de la Liga Águila y descendió a la B. @cortuluaoficial

Máyer Candelo, Miguel Ángel Borja, Daniel Buitrago, Pablo Mina y Edwin Velasco son algunos de los nombres que ilusionaron al Cortuluá en el 2016. El mencionado equipo llegó a semifinales de la Liga Águila y pocos imaginaban que un año después estaría perdiendo la categoría. Fue lo que sucedió. En el último minuto de la última fecha cayó ante Once Caldas y sentenció su regreso a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

El cuadro “Corazón del Valle” tuvo una seguidilla de derrotas que lo condenaron. Los dirigidos por Néstor Otero no lograron sumar los puntos para superar a Bucaramanga en la tabla del descenso. ¿Por qué? El presidente del equipo, Óscar Ignacio Martán, dio sus explicaciones en una entrevista con El País de Cali. El dirigente asegura que le dio al plantel todas las herramientas y motivaciones para lograr la salvación.

“Como institución les dimos todo: buenos salarios, buenos premios, buenos hoteles y buena alimentación. ¿Qué pasó? Hubo divisiones internas, peleas por quién quería ser el capitán del equipo, disputas por repartición de premios y lo increíble es que nadie notó eso y perdimos seis fechas, 18 puntos que nos hicieron falta. Faltó profesionalismo en muchos de nuestros jugadores y se evidenció la falta de seriedad en su trabajo”, dijo Martán.

El directivo expresó que el cuerpo técnico es “el primero que tiene que detectar” esas divisiones a las que hace referencia. Sobre el desempeño de las incorporaciones, aseguró: “Quedamos satisfechos con el aporte de algunos de ellos, con otros no, hay que tomar los correctivos”. Además, destacó que sus viajes al exterior siempre fueron “en beneficio de Cortuluá y en mi ausencia las cosas marcharon”. (Lea también: Once Caldas pidió sancionar a Carlos Ibargüen por sus graves acusaciones)

“Con el profesor Otero se consiguieron 20 puntos en la primera parte del torneo y eso no fue gratuito. Era un momento del torneo donde todo fue bueno. ¿Qué ocurrió que se perdieron esos 18 puntos? No encuentro la respuesta. ¿Se le desviaron al profe? ¿Se le reventó el grupo? Nunca nadie dijo nada”, agregó Martán, que está convencido de que la imposibilidad de jugar en el estadio 12 de Octubre los perjudicó.

Acerca del actuar de la Dimayor, manifestó: “Nosotros expusimos nuestra posición en un documento que fue enviado la semana pasada exigiendo equidad. El presidente de Dimayor (Jorge Fernando Perdomo) fue autoritario y dictatorial en algunas decisiones que favorecieron a equipos como Jaguares. Sentimos favoritismos, sí, obviamente, pero no puedo decir que por eso Cortuluá no jugó bien; en el caso del arbitraje a mí me pitaron bien, pero los arbitrajes en otros compromisos sí influyeron”.

Óscar Ignacio Martán afirmó que la continuidad de Néstor Otero como entrenador de Cortuluá está por definirse, resaltó que “todo tiene sus consecuencias” y que también se hará una revisión de la nómina con el propósito de estar disputando en 2019 la máxima categoría del balompié nacional. Esa que perdió por una mala campaña, tras la que el dirigente reconoció: “Estar en la B es un fracaso, es una cárcel”.