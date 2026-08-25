Polémica con un periodista en Medellín que aplaude exigir cédula a la entrada del estadio

Hinchas afectados y peleas entre barras bravas durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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“No está permitido el ingreso de hinchas visitantes por mitigación de riesgo y por eso se pidió la cédula, porque no quieren ver a los hinchas de Millonarios y yo aplaudo eso. Es lo que había que hacer. ¡Nada de hinchada visitante!”, dijo en un programa deportivo de RCN Radio el periodista Edgar ‘Bambino’ Henao.

Todo esto en medio de los estragos que dejaron los hechos violentos entre los hinchas de América de Cali e Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Eso sí, hubo colegas de Henao que no están de acuerdo con la medida de la Alcaldía de Medellín y menos con su aprobación.

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¿Se debe acabar la hinchada visitante?

“¿Entonces no puede entrar nadie que haya nacido en Bogotá? ¿Por qué señalar a los que nacieron en Bogotá y no a los violentos? ¿Si hay un hincha del Medellín nacido en Bogotá, no puede entrar? Eso es lo más xenófobo que hay”, respondió el comunicador, también de RCN Radio, Sebastián Heredia.

Eduardo Luis también se unió a la opinión de Heredia diciendo que era una postura injusta, exagerada y que realmente no estaba erradicando el problema. Para él, filtrar personas en el estadio por el origen de su cédula no es una solución.

“Yo sí estoy de acuerdo con eso. Ese es el problema. Eso es lo que hay que hacer. Si nació en Medellín, mijito, venga y demuéstrelo para que pueda entrar al estadio. Aplaudo a Federico Gutiérrez y a la alcaldía. Eso hay que hacerlo”, replicó ‘Bambino’ Henao ante los cuestionamientos de sus compañeros.

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Cierre de fronteras en Medellín

Desde el segundo semestre de 2012, las hinchadas organizadas de Millonarios tienen prohibido el ingreso al estadio Atanasio Girardot para un partido contra Atlético Nacional. Una medida también vigente en Bogotá.

A partir de 2017, la Alcaldía Mayor decidió no permitir el acceso de la hinchada verde al estadio El Campín. Tanto para las autoridades antioqueñas como para las bogotanas, es un partido de alto riesgo.

Incluso la medida se ha extendido al plano internacional, más recientemente en la Copa Sudamericana 2026. La Alcaldía de Medellín pidió el aval de la CONMEBOL para no recibir hinchada visitante en la victoria 3-1 de Millonarios.

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