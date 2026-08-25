CONFEVIP pidió revisión a los esquemas y protocolos de seguridad en los estadios del país

Hinchas afectados y peleas entre barras bravas durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP) se pronunció formalmente para exigir a los clubes del fútbol profesional colombiano, a la Dimayor y a los administradores de los escenarios una revisión de los esquemas de prevención y control de acceso a los estadios.

Todo esto luego de los incidentes que se presentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá durante el partido entre América de Cali e Independiente Santa Fe. El hecho volvió a mostrar la fragilidad de las autoridades para controlar este tipo de hechos violentos alrededor del fútbol.

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La seguridad es responsabilidad de todos

Miguel Ángel Díaz, presidente de la CONFEVIP, recalcó que la contención de personajes violentos en los estadios no es solo responsabilidad de la policía. Es un trabajo conjunto que se debe hacer horas antes del partido.

La presencia de armas cortopunzantes, bengalas, fuegos pirotécnicos y otros elementos, que en teoría están prohibidos en escenarios deportivos, evidencia un problema de fondo que se manifiesta en el estadio, pero no comienza allí.

Adicionalmente, la organización señaló que la orientación del público, la verificación de la tribuna y la organización de las filas son tareas que también contribuyen a un correcto y, sobre todo, seguro desarrollo del espectáculo.

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Violencia en los estadios de Colombia

“Cuando ocurre un hecho de violencia, inmediatamente se pregunta qué hizo la Policía, pero también debemos preguntarnos quién realizó los controles de ingreso, qué capacitación tenía ese personal, con qué tecnología se hicieron las verificaciones y cómo lograron ingresar elementos cortopunzantes”.

El presidente de la entidad gremial también dijo que es necesario revisar la cadena completa: quién organiza el partido, quién administra el estadio, quién controla las entradas y quién verifica el ingreso de objetos peligrosos.

“Si queremos evitar que ingresen armas u otros elementos prohibidos, necesitamos personal idóneo, protocolos claros y las herramientas necesarias. No podemos confundir logística con seguridad”, manifestó.

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Desaprovechamiento de la tecnología

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada también aseguró que no se está utilizando debidamente la tecnología disponible. El registro biométrico y las cámaras de videovigilancia se quedan en elementos para probar delitos, pero no para prevenir hechos violentos en el estadio.

“Si ocurren estos hechos, tenemos que preguntarnos qué está fallando. La tecnología tiene que servir para prevenir, no solamente para revisar imágenes después de que ocurre una tragedia”, aseguró Miguel Ángel Díaz.

Por último, Díaz concluyó que es menester recuperar estos espacios para las familias y los niños. Eso le devuelve valor comercial y social a un espectáculo tan arraigado en la cultura colombiana como los partidos de fútbol.

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