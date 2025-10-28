Logo El Espectador
Problemas en el calendario de la Liga BetPlay por aplazamiento del Chicó-América

La Alcaldía de Bogotá no autorizó el encuentro que estaba agendado para este jueves en El Campín por motivos logísticos y de seguridad.

Daniel Bello
28 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
América y Chicó tenían previsto jugar en El Campín este jueves.
Foto: América de Cali
El cierre de la fase del todos contra todos se topó este martes con una dificultad logística. El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, no podrá disputarse este jueves en Bogotá como estaba previsto.

La Alcaldía decidió no autorizar el encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín por motivos logísticos y de seguridad, ante la gran cantidad de eventos simultáneos que tendrá la capital colombiana durante el fin de semana.

El equipo boyacense había gestionado el uso del escenario bogotano debido a la indisponibilidad del estadio La Independencia de Tunja, ocupado por estos días debido a la realización de un concierto.

Sin embargo, las autoridades distritales señalaron que la ciudad no contaba con la capacidad suficiente para garantizar la seguridad del compromiso.

“Este fin de semana es muy exigente en términos de capacidad. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar un partido América–Boyacá Chicó”, explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

El funcionario también precisó que la decisión no implica la cancelación definitiva del encuentro, sino una solicitud de aplazamiento: “Por eso le pedimos a la Dimayor aplazarlo, para que le quitemos un poco de presión al fin de semana y podamos hacerlo después, cuando las capacidades de la administración y de la Policía tengan más disposición”, añadió.

Ante la notificación oficial, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió un comunicado confirmando la suspensión temporal del juego:

“Hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el estadio El Campín entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la Fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.”

La entidad rectora del fútbol profesional colombiano advirtió que el cambio forzará ajustes en el calendario general:

“La Dimayor se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia.”

Por ahora, el Boyacá Chicó deberá esperar una nueva fecha y sede para disputar el compromiso. La Dimayor definirá en los próximas días la reprogramación de los compromisos de la primera división, con el objetivo de mantener la equidad deportiva en la recta final del campeonato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

