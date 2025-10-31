El estilo de Xabi Alonso empieza a pasar factura dentro del vestuario de Real Madrid

La llegada del estratega español marcó un cambio de era en el Real Madrid, pero su apuesta por la disciplina y el control habría generado grietas con varios referentes del equipo. Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

El triunfo ante el Barcelona del pasado domingo fue más que una victoria liguera para el Real Madrid: significó un respiro para Xabi Alonso, cuestionado en las últimas semanas por los tropiezos del equipo y por las tensiones que se acumulan dentro del vestuario. El 2-1 en el Bernabéu, que amplió la ventaja blanca a cinco puntos sobre el vigente campeón, llegó en el momento más oportuno para el técnico vasco, cuya gestión ha sido objeto de debate desde la dura derrota 5-2 frente al Atlético de Madrid.

Aquel revés en el derbi madrileño encendió las alarmas en el club y desató críticas sobre el entrenador, recién llegado el pasado verano europeo, para reemplazar a Carlo Ancelotti. El golpe no solo afectó la confianza del equipo, sino que reavivó dudas sobre su capacidad para competir en los partidos grandes, una preocupación que ya había emergido con la caída 4-0 ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes.

El resultado ante el Barça no solo alivió la presión institucional, sino que también ayudó a recomponer parte del vínculo entre el técnico y sus jugadores, una relación que, según diversas fuentes, atraviesa momentos de tensión. Varios futbolistas del primer equipo han mostrado malestar por los métodos y los cambios implementados desde su llegada, especialmente por la exigencia física y la disciplina impuesta en el día a día.

Desde el inicio de su gestión, Alonso dejó claro que con él todos deberían “trabajar y correr más”, sin excepciones. Aquello supuso un giro respecto a la era Ancelotti, en la que predominaba un ambiente más flexible y paternalista, según informó The Athletic. El nuevo entrenador introdujo normas de comportamiento, puntualidad y compromiso en los entrenamientos, además de un control más estricto sobre los horarios, las sesiones de video y el acceso al vestuario y las instalaciones.

Estas transformaciones, pensadas para profesionalizar la dinámica interna, no fueron bien recibidas por todos. Según personas cercanas al grupo, algunos jugadores veteranos —acostumbrados a un trato más permisivo— se sintieron incómodos con la falta de libertad y con lo que interpretan como una pérdida de confianza en su experiencia. “Algunos han ganado todo sin tener que hacerlo de esta manera”, admitió una fuente citada por The Athletic.

El contraste con la figura de Ancelotti también pesa. Si el italiano era visto como un técnico cercano, dialogante y emocionalmente disponible, Alonso proyecta una imagen más distante y metódica. Algunos miembros del vestuario lo perciben incluso como “demasiado rígido”, aunque otros valoran su compromiso táctico y su deseo de ordenar al equipo. Su estilo más autoritario incluye también reducir la presencia de personal no esencial durante los entrenamientos o los partidos, y limitar el acceso al vestuario a familiares y agentes, algo habitual en los últimos años.

Uno de los episodios que expuso las tensiones internas fue la reacción airada de Vinícius Júnior al ser sustituido en el Clásico. El brasileño abandonó el campo visiblemente molesto, reflejo de un clima donde la exigencia del técnico convive con la frustración de algunos jugadores que sienten haber perdido margen de improvisación. Aun así, desde el club destacan que la mayoría entiende que se trata de un proceso de adaptación y que los resultados —tres victorias en tres partidos de Champions y el liderato de LaLiga— avalan el rumbo.

En paralelo, el cuerpo técnico de Alonso, compuesto por Sebastián Parrilla, Ismael Camenforte, Alberto Encinas y Beñat Labaien, ha sido clave en la implantación de un nuevo método de trabajo. Camenforte, expreparador físico del Barcelona, introdujo rutinas de prevención y control de carga más rigurosas que las anteriores, generando cierta sorpresa entre los especialistas internos. El staff insiste en que todas las medidas buscan construir una base sólida a largo plazo, y que el equipo necesita tiempo para asimilar los cambios.

A pesar del ruido, no todo es conflicto. Varios jóvenes del plantel han encontrado en Alonso un entrenador dispuesto a darles espacio. Jugadores como Arda Güler, que se consolidó como titular, o los nuevos fichajes Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, son ejemplos del impulso que el técnico ha querido dar al relevo generacional. También destaca la recuperación de Kylian Mbappé, en su mejor momento desde que llegó al club, con 18 participaciones de gol en apenas 13 partidos.

Con el calendario marcando ahora una exigente visita a Liverpool en la Champions League, el técnico afronta un nuevo examen, esta vez con un respaldo que parecía tambalearse semanas atrás. El Clásico sirvió como punto de inflexión: un triunfo que refuerza su liderazgo y da crédito a su proyecto, pero que no borra las tensiones internas ni el alto listón de expectativas en el Santiago Bernabéu.

