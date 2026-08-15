Radamel Falcao García anunció su nuevo destino y no está muy lejos de Colombia

Radamel Falcao García, jugador de Millonarios, durante el compromiso contra Boston River de Uruguay por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Todo parece indicar que el futuro de Radamel Falcao García Zárate está fuera de Bogotá y de Colombia. El futbolista samario reside desde hace varias semanas en Panamá, un destino que le permite disfrutar de su vida en familia y, por ahora, estar alejado del fútbol profesional tras su tercer paso por Millonarios.

Así lo anunció el jugador de 40 años tras presenciar un cotejo amistoso en territorio panameño. Eso sí, a pesar de por ahora no tener ofertas de ningún equipo en ese país, no se descarta la idea de que pueda reanudar su carrera en la Liga de Panamá con un club que le brinde las condiciones necesarias.

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“Ahora estoy organizando mi vida; he tenido poco tiempo como para pensar en otra cosa que no sea mi familia”, dijo el atacante tricolor tras ver el derbi del fútbol panameño, San Francisco y Atlético Independiente, en el país canalero.

Tras la emergencia presentada en Colombia, el compromiso recaudará fondos para ayudar a las víctimas del terremoto. Una causa con la que Falcao también está comprometido personalmente, enviando ayudas al país.

Por ahora no hay nada dicho para el futuro futbolístico del artillero, el cual podría estar en Panamá, en cualquier otro país o en un regreso inesperado a Millonarios. Una situación que ya ocurrió a principios de este año.

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Último juego de Falcao con Millonarios

Radamel Falcao García no juega un partido como profesional desde el 26 de mayo de 2026, en la derrota 2-1 de Millonarios frente a O’Higgins de Chile por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El delantero colombiano entró en el minuto 64 en lugar de Leonardo Castro en busca del empate. Un resultado que le bastaba al club Embajador para avanzar a los playoffs de ‘La Otra Mitad de la Gloria’ en el estadio El Campín.

Sin embargo, la igualdad nunca llegó y el conjunto albiazul consumó otro semestre para el olvido, eliminado del torneo internacional y de los ocho en la Liga Betplay. Además, Falcao García terminó su contrato con el cuadro azul.

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