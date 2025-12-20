Kylian Mbappé igualó impresionante récord de Cristiano Ronaldo en Real Madrid

Mbappé celebra con Real Madrid. Foto: EFE - Juanjo Martín

Consiguiendo de penalti la victoria 2-0 de Real Madrid contra Sevilla, este sábado en la decimoséptima jornada de la Liga española, Kylian Mbappé alcanzó además un récord en el día de su cumpleaños 27, igualando con Cristiano Ronaldo como autor de más tantos para el club blanco en un mismo año calendario (59).

El astro portugués, ídolo de infancia del propio Mbappé, lo consiguió en 2013 y su heredero galo estuvo todo el partido intentando emularle.

Cuando marcó, imitó la mítica celebración de CR7: carrera y saltó girando el cuerpo mientras bajaba los brazos.

Celebración dedicada

“Hoy es un día especial, es mi cumple... el récord es increíble, he igualado a mi ídolo Cristiano Ronaldo, al mejor jugador del Real Madrid, hoy la celebración iba para él, para mi amigo y mi referente”, dijo nada más finalizar el francés.

Su gol de penal en el minuto 86 recompensaba sus esfuerzos después de numerosas ocasiones, especialmente una hacia la hora de juego en la que su remate de cabeza fue despejado al larguero por el arquero del Sevilla, el griego Odisseas Vlachodimos.

Para su equipo, el tanto suponía la tranquilidad después de que el inglés Jude Bellingham adelantara al equipo blanco en el 39, rematando de cabeza en el área, elevándose por encima del resto, un balón servido de falta desde un lateral por Rodrygo.

Courtois, el otro héroe

En la segunda mitad, el guardameta Thibaut Courtois tuvo varias intervenciones salvadoras en un partido que era de ida y vuelta hasta que el Sevilla se quedó con uno menos por la expulsión del brasileño Marcão en el 69.

Era la segunda roja para el Sevilla, después de que el entrenador argentino Matías Almeyda fuera igualmente expulsado en el descanso por sus protestas.

Con 42 puntos, el equipo blanco se coloca a uno del líder Barcelona (43), que el domingo tiene un compromiso delicado al visitar al Villarreal (35), tercer clasificado.

A pesar de la victoria, la tensión que existe entre la grada y su equipo quedó patente en los abucheos que se escucharon en varias fases del partido, tanto en la primera como en la segunda mitad, en los momentos de mayor presión del Sevilla.

El incendio provocado este mismo mes por las derrotas en casa ante Celta de Vigo y Manchester City todavía sigue ser sofocado, a pesar de que el equipo ha encadenado tres triunfos (dos en Liga, uno en Copa del Rey) desde entonces.

Xabi Alonso y sus pupilos pueden ahora tomarse un respiro navideño ya que tienen ahora dos semanas hasta su siguiente partido, que será el 4 de enero de nuevo en el Bernabéu ante otro equipo sevillano, el Betis, antes de emprender viaje a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España.

