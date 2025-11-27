Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Real Cundinamarca pegó primero en la final de la B y se impuso a Cúcuta en Bogotá

El equipo del altiplano se impuso por la mínima en Techo. La serie sigue abierta para la final de vuelta en el General Santander.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
28 de noviembre de 2025 - 04:13 a. m.
Los jugadores de Real Cundinamarca celebran junto a Bayron Caicedo (centro) su gol ante Cúcuta Deportivo.
Los jugadores de Real Cundinamarca celebran junto a Bayron Caicedo (centro) su gol ante Cúcuta Deportivo.
Foto: Dimayor
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Real Cundinamarca se puso en ventaja este jueves en la final semestral del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol profesional colombiano, tras imponerse 1-0 a Cúcuta Deportivo en Bogotá. La cita fue en el Metropolitano de Techo.

La única anotación de la noche se registró al minuto 26 del compromiso. El volante Matheo Castaño disparó a portería, el guardameta Ramiro Sánchez rechazó el balón, pero Bayron Caicedo estuvo atento para cazar el rebote y enviar el esférico al fondo de la red.

Vínculos relacionados

La selección femenina busca estar a la altura de La Paz en las eliminatorias al Mundial
Así quedó la tabla del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Tejiendo la lista de las ilusiones

El encuentro presentó complicaciones tempranas para el equipo de casa. Cundinamarca sufrió la expulsión de Shean Barbosa al minuto 12, quien recibió tarjeta roja directa por una entrada tardía y de alto impacto sobre el portero rival en una acción dividida.

Pese a la inferioridad numérica inicial, el equilibrio de efectivos regresó tras el gol de Caicedo. Cúcuta Deportivo también se quedó con diez jugadores luego de que Juan Diego Ceballos fuera expulsado por una barrida imprudente por detrás.

En el balance estadístico, el compromiso se mantuvo parejo en la posesión del balón. Aunque la visita registró más remates, la efectividad fue limitada, con pocos disparos directos al arco rival. El arquero Ramiro Sánchez concretó cinco atajadas, mientras que Kevin Cataño, el portero local, sumó seis.

El marcador final otorga una ventaja considerable a los dirigidos por Juan David Niño para el juego de vuelta. De mantener este resultado en Norte de Santander, Real Cundinamarca aseguraría su presencia en la final del ascenso.

Cúcuta, bajo la dirección técnica de Nelson Flórez, buscará la remontada el próximo martes en su estadio, el General Santander. La hinchada motilona, que no se resigna, está ilusionada con volver a primera división tras descender en 2020.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Real Cundinamarca

Cúcuta Deportivo

Bayron Caicedo

General Santander

Torneo BetPlay

Real Cundinamarca vs. Cúcuta Deportivo

Cundinamarca Cúcuta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.