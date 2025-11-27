Real Cundinamarca pegó primero en la final de la B y se impuso a Cúcuta en Bogotá

Los jugadores de Real Cundinamarca celebran junto a Bayron Caicedo (centro) su gol ante Cúcuta Deportivo. Foto: Dimayor

Real Cundinamarca se puso en ventaja este jueves en la final semestral del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol profesional colombiano, tras imponerse 1-0 a Cúcuta Deportivo en Bogotá. La cita fue en el Metropolitano de Techo.

La única anotación de la noche se registró al minuto 26 del compromiso. El volante Matheo Castaño disparó a portería, el guardameta Ramiro Sánchez rechazó el balón, pero Bayron Caicedo estuvo atento para cazar el rebote y enviar el esférico al fondo de la red.

El encuentro presentó complicaciones tempranas para el equipo de casa. Cundinamarca sufrió la expulsión de Shean Barbosa al minuto 12, quien recibió tarjeta roja directa por una entrada tardía y de alto impacto sobre el portero rival en una acción dividida.

Pese a la inferioridad numérica inicial, el equilibrio de efectivos regresó tras el gol de Caicedo. Cúcuta Deportivo también se quedó con diez jugadores luego de que Juan Diego Ceballos fuera expulsado por una barrida imprudente por detrás.

En el balance estadístico, el compromiso se mantuvo parejo en la posesión del balón. Aunque la visita registró más remates, la efectividad fue limitada, con pocos disparos directos al arco rival. El arquero Ramiro Sánchez concretó cinco atajadas, mientras que Kevin Cataño, el portero local, sumó seis.

El marcador final otorga una ventaja considerable a los dirigidos por Juan David Niño para el juego de vuelta. De mantener este resultado en Norte de Santander, Real Cundinamarca aseguraría su presencia en la final del ascenso.

Cúcuta, bajo la dirección técnica de Nelson Flórez, buscará la remontada el próximo martes en su estadio, el General Santander. La hinchada motilona, que no se resigna, está ilusionada con volver a primera división tras descender en 2020.

