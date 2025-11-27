Tejiendo la lista de las ilusiones

Resume e infórmame rápido

Solo queda una fecha FIFA, y a las puertas del sorteo habitando el bombo 2 ya sabemos que nos puede tocar un anfitrión o una selección top en el grupo, y que ya nos son 7 partidos posibles si no 8 debido a la sobre población de este nuevo formato. Lorenzo debe tener mínimo 22 seguros y cuatro disputando el tiquete norteamericano. Este 5 de diciembre se debe definir también.

Después de ver a Montero ante Nueva Zelanda y ante la lesión de Mier, podría haber todavía cabida para el tercer arquero. Tres serían los nombres a disputar ese cupo. Quintana del Bucaramanga, Mosquera Marmolejo de Santa Fe y Deivis Vásquez de la Roma que ha sido convocado en algunas oportunidades. Ninguno de los dos de gran nivel en el FPC, ha sido llamado por el técnico argentino en este proceso.

En la defensa el cupo es de centrales. Mina es de los consentidos, así que los que pelearán por ese puesto son Ditta, Mosquera y Cabal. La ventaja de los dos últimos es que son zurdos y esto les abre posibilidades. En la mitad está buena la puja. Puerta es el nuevo con ventaja por su gran nivel en la B de España y porque se vio muy bien en los dos últimos amistosos con los oceánicos.

Después Castaño y Portilla tendrían que medirse con Uribe que resucitó y siempre ha sido de los que llenaron la retina del técnico al inicio del proceso. Uno creería que John Arias no se va a bajar, aunque debe subir su nivel en el club donde juega. En la selección tampoco ha rendido últimamente pero sus características polifacéticas lo avalan.

Y la última conversación debe ser la del centro delantero. Córdoba y Suárez parecen sólidos y quedarían dos plazas por llenar. Ahí aparecen Durán, Borré, Cucho y Villarreal el goleador del mundial y sudamericano sub 20.

El tema John Jáder claramente no es por capacidad, es por su particular personalidad. Si es capaz de adaptarse al grupo no habrá discusión alguna. A Neyser le toca llegar a su nuevo club a destacarse y demostrar que sí puede rendir lejos del manto de sus compañeros de la juvenil.

Esas serían las dudas y las certezas hoy, pensando en la convocatoria final de mayo del 2026.Esas en nuestro concepto son las 4 plazas disponibles de un plantel competitivo que no le sobra nada tampoco. Agradecemos las postulaciones de Infantino pero hay para hacer un buen campeonato y superar lo hecho en 2014 tal vez y si llegamos mas arriba será considerado una hazaña que no se si estamos preparados y lo merecemos.

