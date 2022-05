Santa Fe no logró la remontada y se despidió de la Copa BetPlay

Júnior le ganó 1-0 a Santa Fe en El Campín y avanzó a cuartos de final de la Copa BetPlay. Foto: Santa Fe

No le alcanzó el fútbol a Independiente Santa Fe. A punta de ganas y lucha intentó remontar el 2-1 de la ida en Barranquilla, pero terminó cayendo 1-0 en El Campín ante Júnior, en la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.

Entérese de toda la actividad deportiva en El Espectador

Fue un duelo intenso, pasado por agua y en una cancha complicada, en el que ninguno de los protagonistas ahorro esfuerzos. El Santa Fe de Agustín Julio y Grigori Méndez, quienes reemplazaron hace dos semanas a Martín Cardetti, atacó desordenadamente desde el pitazo inicial, generó peligro en la media distancia, pero no concretó, ante un Júnior que sabe jugar compromisos decisivos.

Para los cardenales fue una nueva decepción, más allá de la dignidad de la derrota, esta vez ante cerca de 12 mil espectadores. El sábado, intentarán el milagro para salvar el semestre. Necesitan ganarle al Once Caldas en Manizales y que Equidad no gane o que Alianza Petrolera pierda ante Millonarios, para meterse entre los ocho de la Liga BetPlay. Si no, vacaciones anticipadas.

Así se correrá la sexta etapa del Giro de Italia 2022

Júnior hizo valer la calidad de su nómina y utilizó todas sus variantes en la llave: Miguel Borja, Fernando Uribe, Yesus Cabrera, Luis ‘Cariaco’ González, Sebastián Viera y Danny Rosero, autor del gol del triunfo de este miércoles, marcaron diferencia ante un plantel cardenal limitado y además golpeado por lesiones y expulsiones.

¡Primeros en avanzar! 😎

Ya conocemos algunos de los clasificados a la Fase V de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2022. Accede a todos los detalles de esta competencia en el link 👇https://t.co/FDoI6K5jcc pic.twitter.com/y4nRYjij7d — DIMAYOR (@Dimayor) May 12, 2022

En la próxima ronda los tiburones enfrentarán a Nacional, que había goleado 3-0 al Once Caldas en el Atanasio Girardot y redondeó su faena al ganar 2-1 en Palogrande. Daniel Mantilla y Álvaro Angulo marcaron para los verdolagas, mientras que Ayron Del Valle empató transitoriamente.

Independiente Medellín, que superó 2-1 a Tigres, también avanzó. Ángel Martínez anotó para los felinos al minuto 32, pero el rojo paisa le dio vuelta al marcador gracias a los tantos de Miguel Camargo y Brayan Castrillón, ambos en la etapa complementaria. Se las verá ahora con el Deportes Tolima, que derrotó 3-2 al Pereira en Ibagué y lo venció también en la capital de Risaralda, con un solitario gol de Álvaro Meléndez.

Millonarios sigue aspirando al título de la Copa BetPlay 2022: Clasificó a cuartos de final

Equidad también siguió en carrera por el título del torneo. Había ganado en su visita a Bucaramanga, por lo que le bastó con un empate sin goles en Techo para meterse entre los ocho mejores. Su rival se conocerá este jueves, cuando se defina la llave Unión Magdalena vs. América, que está medio liquidada. Los samarios se impusieron en Cali y ganaban 2-1 en el estadio Sierra Nevada, cuando el juego debió suspenderse, al minuto 82, por lluvia y falta de luz. Desde las 9:00 a.m. se jugará el tiempo restante.

Millonarios empató 1-1 en su visita a Jaguares y clasificó gracias a que se había impuesto 3-0 en El Campín. Andrés Arroyo marcó para los locales y Óscar Cortés por los embajadores. Su rival saldrá del duelo Fortaleza vs. Cali. Los bogotanos tienen la ventaja de su sorpresiva victoria 3-1 en Palmaseca. El juego será a las 8:00 p.m..

Le sugerimos: Definidos los cuartos de final de la Liga Femenina

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador