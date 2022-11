Accionistas minoritarios de Santa Fe protestan a la Dimayor por errores arbitrales

Hinchas de Santa Fe durante el partido entre Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha número 19 de la Liga BetPlay Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

La polémica alrededor del arbitraje de John Alexander Ospina en el partido entre Santa Fe y Júnior por la tercera fecha del grupo A no se detienen. Esta vez, los accionistas minoritarios del conjunto cardenal enviaron una carta al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, en la que sientan su voz de protesta por los errores que el juez central ha tenido en varios compromisos del cuadro albirrojo.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

“Por varios años, nosotros los aficionados hemos tenido que aguantar el mal arbitraje que rinden en muchos partidos de fútbol, los árbitros del futbol colombiano. Para un equipo como Independiente Santa Fe, sus jugadores, y aficionados, es repugnante e impotente ver como árbitros se equivocan de manera evidente y cambian el destino de un partido de fútbol con decisiones equivocadas que solo ellos no ven”, aseguran en la carta los accionistas minoritarios de Santa Fe.

Fecha a fecha las polémicas por decisiones arbitrales no se hacen esperar. Varios hinchas del fútbol colombiano, así como algunos equipos por medio de sus jugadores o cuerpos técnicos han manifestado en más de una ocasión su cuestionamiento sobre el criterio de los jueces y el uso del VAR, que también ha aportado en múltiples ocasiones a los debates sobre las determinaciones de los colegiados.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

Esta es la carta que los accionistas minoritarios de Santa Fe enviaron a la Dimayor:

Bogotá, D.C. 15 de noviembre de 2022

Señor Presidente

DIMAYOR

Atn. FERNADO JARAMILLO GIRALDO

Los abajo firmantes, accionistas minoritarios de INDEPENDIENTE SANTA FE, nos dirigimos a Usted, con el fin de expresar nuestra inconformidad y a la vez preocupación, por el arbitraje del señor John Alexander Ospina en el partido de Santa Fe vs Junior el pasado domingo, quien dejo de pitar un claro penal a favor de Santa Fe por una evidente falta sobre el jugador José Enamorado al minuto 56 del partido, por una patada del jugador de Junior Jorge Arias dentro del área. Desde el VAR tardaron unos minutos en decirle a John Ospina que fuera a revisar la jugada por un posible penal. Una vez en la pantalla, Ospina revisó la jugada, en la cual había una clara falta. Increíblemente, Ospina reanudó el juego con balón a tierra. Esto quiere decir que en la acción no hubo fuera de lugar, o que reanudó con balón a tierra innecesariamente, y tampoco penal. Es urgente que publiquen los audios del VAR, saber por qué el árbitro no pitó ese penal claro a favor de Santa Fe. En nuestra opinión, la de varios analistas arbitrales y experimentados locutores de radio y televisión, es un error muy grave e inexplicable. Al dar balón a tierra es claro que no había fuera de juego y sólo El no vio falta.

No entendemos por qué este señor Ospina, sigue pitando en el futbol profesional colombiano, después de tantas equivocaciones en partidos transcendentales, equivocaciones que han incidido en el resultado de los partidos, equivocaciones que entre otras merecen mención son:

1. Final de la Copa BetPlay 2020 entre Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, dejó de sancionar un penalti a Deportes Tolima.

2. Cuadrangulares semifinales Liga 2021-II, entre Deportes Tolima y Millonarios, sancionó un discutido penalti a favor de Millonarios, en el último minuto del compromiso.

3. Febrero del presente año, América de Cali vs. Independiente Santa Fe, hubo penales no pitados, rojas perdonadas y un polémico gol anulado sobre el final. Adicional a las polémicas, cortó mucho el juego y no permitió que hubiera continuidad. Hizo detener varias acciones en las que los jugadores querían cobrar a riesgo, detuvo laterales en zonas neutrales, la mano de Alejandro Quintana previa a un penal de América; la falta por obstrucción pitada a Diego Novoa en la última del partido, entre muchas otras cosas que pasaron en ese partido.

4. También pitó el sospechoso e investigado partido entre Llaneros y Unión Magdalena por el ascenso de la categoría B.

Por varios años, nosotros los aficionados hemos tenido que aguantar el mal arbitraje que rinden en muchos partidos de fútbol, los árbitros del futbol colombiano. Para un equipo como Independiente Santa Fe, sus jugadores, y aficionados, es repugnante e impotente ver como árbitros se equivocan de manera evidente y cambian el destino de un partido de fútbol con decisiones equivocadas que solo ellos no ven. Este árbitro, el señor John Alexander Ospina, ha hecho una mala participación en juegos importantes como los mencionados, destruyendo injustamente ilusiones de un equipo, así como las ilusiones de muchos aficionados.

Si bien la DIMAYOR no responde a quejas sobre una mala participación del arbitraje en un partido, parece que este tipo de situaciones no les importa, y si nos hace preguntarnos ¿Por qué? No se sabe, lo cual hace que nos sigamos cuestionando: ¿hay favoritismo hacia ciertos equipos? ¿hay un clan de corrupción que maneja este deporte a su favor monetariamente?

Cordial saludo,

ACCIONISTAS MINORITARIOS DE INDEPENDIENTE SANTA FE

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador