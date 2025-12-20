¡Agéndese! Estas son las fechas de la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior

José Enamorado, de Junior, y Daniel Torres, de Santa Fe, disputan una pelota. Foto: Dimayor

Luego de conseguir su ansiada décima estrella en el Fútbol Colombiano, Independiente Santa Fe jugará en 2026 la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Superliga. El mismo caso para el Atlético Junior, que logró su undécima corona.

Ambas escuadras irán en busca del primer título del año, el cual podría encarrillarlos o desviarlos del camino para el resto de la temporada. Y aunque es un torneo de menor orden que la Liga o la Copa Betplay, son dos partidos para agrandar la vitrina.

Por eso, la Superliga 2026 comenzará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y se cerrará una semana después, miércoles 21, en el estadio Nemesio Camacho, El Campin, en Bogotá.

Tanto Cardenales como Junioristas saben lo que es ganar este campeonato. Incluso, si el equipo bogotano sale victorioso, se convertirá en el máximo ganador de la competición. Para los barranquilleros podría ser su tercer título de cinco posibles.

¿Cuántas veces a ganado Santa Fe la Superliga?

Aunque el club albirojo no es el que más Superligas ha jugado en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) sí mantiene un invicto envidiable. Las cuatro finales (2013, 2015, 2017 y 2021) que ha disputado las ha ganado.

Un caso idéntico al de Atlético Nacional, el cual ha jugado ocho finales de Copa Betplay y en las ocho oportunidades ha salido del estadio con el trofeo en las manos. Una hegemonía en sus mejores años y un tricampeonato al hilo (2023-2025).

Esa misma “paternidad” es la que espera mantener Independiente Santa Fe por la Superliga cuando se enfrente a Junior. Un equipo que tampoco ha sido ajeno al éxito en este torneo e incluso, si gana en 2026, podría ser de los clubes más ganadores.

¿Cuántas Superligas tiene Atlético Junior?

De cuatro finales disputadas desde que existe esta competencia, 2012, Junior de Barranquilla se ha coronado campeón en dos ocasiones. Eso sí, su partido más reciente, 2024, lo perdió precisamente en Bogotá contra Millonarios.

Además, la primera edición del torneo también la perdió, siendo sus dos únicos subcampeonatos. Aun así, sus coronas en la Superliga corresponden a 2019, cuando venció a Deportes Tolima, y 2020, cuando derrotó al América de Cali.

En conclusión, 2026 depara un inicio de año muy interesante con dos clubes que buscan gritar campeón desde enero. Una sana costumbre que responde al buen trabajo hecho el año anterior y que puede seguir siendo premiado con títulos.

