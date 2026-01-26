Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I tras la segunda fecha

Juan Pablo Torres, jugador de Deportes Tolima. Foto: Deportes Tolima

No fue una jornada dominical positiva para los equipos bogotanos. A primer turno, Millonarios cayó 2-1 ante Atlético Junior en el estadio El Campín. El resultado significó la primera victoria del Tiburón en la capital del país desde hace casi nueve años. Además, acrecentó las dudas en el embajador, especialmente del lado del técnico Hernán Torres.

A segunda hora, Independiente Santa Fe empató 1-1 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. Aunque el marcador no reviste una preocupación en las toldas albirrojas, pues Santa Fe jugó de visitante, el trámite del encuentro cuenta una historia distinta. Un tanto del “Blanco Blanco” en el último suspiro le arrebató los tres puntos al León.

Otros resultados en la Liga Betplay 2026-I

Ese mismo domingo, Deportivo Pasto, próximo rival de Millonarios, derrotó 2-1 a domicilio a Águilas Doradas. El sábado, América de Cali consiguió un importante triunfo por la mínima frente a Boyacá Chicó en Tunja. Un resultado que lo dejó en la parte alta de la tabla.

Ese mismo día, Deportivo Cali consiguió su primera victoria en la Liga Betplay. Fue frente al Deportivo Independiente Medellín por marcador de 3-1. Finalmente, Llaneros y Atlético Bucaramanga empataron a un tanto y Deportivo Pasto vs. Fortaleza terminó sin goles.

Los dos primeros partidos de la segunda fecha se jugaron el viernes y se saldaron con sendas victorias de los locales. Deportes Tolima superó 2-0 a Alianza FC en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, e Internacional de Bogotá hizo lo propio, 2-1, ante Cúcuta Deportivo en el estadio de Techo.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I

Partido aplazado de Nacional

Vale la pena recordar que la segunda fecha del rentado nacional no se pudo completar en su totalidad. El partido Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, programado para el lunes 26 de enero, tuvo que ser aplazado, por lo que ambos equipos están con un partido menos.

Todo esto por cuenta del incumplimiento en la entrega del estadio Atanasio Girardot por parte del organizador de los conciertos de Bad Bunny en Medellín. Estos tuvieron lugar el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero en el máximo escenario deportivo antioqueño.

Por último, y de acuerdo con la Dimayor, este encuentro quedó pactado para el lunes 6 de abril en una hora aún por confirmar. Eso sí, a pesar de tener un cotejo menos en el conteo, el Verde Paisa se mantiene en el Grupo de los Ocho gracias a su goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó en la primera fecha.

