EN VIVO | Once Caldas vs. Santa Fe: el supercampeón visita al “Blanco Blanco”

Luego de un 2025 positivo para el “Blanco Blanco”, el equipo de Hernán Darío Herrera vuelve al estadio Palogrande de Manizales para hacer su debut como local en la Liga Betplay 2026-I. La escuadra de Dayro Moreno viene de una significativa victoria sobre Cúcuta Deportivo en la frontera. Un doblete del goleador para demostrar que sigue vigente.
Por su lado, Independiente Santa Fe viene dulce después de conseguir su quinto título de Superliga frente a Atlético Junior. El León mostró una superioridad aplanadora, goleando a los barranquilleros 3-0 en El Campín y no dejando espacio para las dudas. Algo que querrá repetir en su primera visita del campeonato y conseguir una victoria inapelable.
Minuto a minuto de Once Caldas vs. Santa Fe
El XI de Independiente Santa Fe
Esta es la alineación de Once Caldas
Una hora para el partido
Las acciones en el estadio Palogrande de Manizales comenzarán a las 8:20 p.m.
