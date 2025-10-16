Así se disputará la fecha 16 de la Liga BetPlay: comienza la recta final

Con solo cinco jornadas por jugar, la lucha por los cupos a los cuadrangulares entra en su momento decisivo. Foto: @SantaFe @DIM

La Liga BetPlay Dimayor entra en su recta final. Con apenas cinco jornadas por disputar, los equipos comienzan a hacer cuentas, medir sus fuerzas y jugar con la presión de lo que está en juego: los ocho cupos a los cuadrangulares semifinales. El camino hacia la definición arranca este viernes 17 de octubre, con tres partidos que marcarán el pulso del cierre del campeonato y que tendrán como grandes protagonistas a los clubes finalistas del semestre anterior.

La jornada abrirá con el duelo entre Independiente Medellín y Fortaleza, a las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot. Los dirigidos por Alejandro Restrepo llegan revitalizados tras su goleada por 5-1 contra Once Caldas, una muestra del poder ofensivo que buscan consolidar en esta recta final. Con 27 puntos y un rendimiento en alza, el “Poderoso” quiere seguir escalando en la tabla, donde ocupa el cuarto lugar, y pelear de frente por el tercer puesto.

El reto no será sencillo. Fortaleza, una de las revelaciones del semestre, ha demostrado regularidad y fortaleza defensiva, y se mantiene tercero con 28 unidades. En los últimos cinco encuentros solo cayó una vez —ante Millonarios— y aunque sus victorias recientes fueron por la mínima diferencia, ha sabido sostener la ventaja y administrar los partidos. El encuentro promete intensidad y será determinante en la parte alta: si gana el DIM, igualará la línea de Fortaleza y podría cerrar la jornada en el podio; si lo hacen los bogotanos, se afirmarán entre los tres primeros.

El segundo partido de la noche llevará la acción al estadio Sierra Nevada, donde Unión Magdalena recibirá a Envigado desde las 8:10 p.m. Ambos clubes miran de reojo la tabla, conscientes de que sus opciones de clasificar son cada vez más remotas, pero aún con el deseo de cerrar el torneo con una mejor imagen. Envigado, decimosexto con 16 puntos, llega animado por su reciente triunfo 2-1 frente a Tolima, que puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.

En el caso de Unión Magdalena, la situación no es más alentadora. Con 15 unidades y apenas una victoria en sus últimas cinco salidas, el conjunto samario intenta reencontrarse con un juego más efectivo, especialmente en casa, donde ha dejado escapar puntos vitales.

El cierre del viernes llegará con un choque crucial entre Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe, a las 8:30 p.m. en Tunja. Para los capitalinos, el compromiso es decisivo: con 20 puntos, los “leones” se aferran al octavo lugar, el último que otorga clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, el tropiezo de la fecha anterior ante Llaneros (3-1) les cortó el impulso y dejó en evidencia la necesidad de recuperar regularidad si quieren defender su título del primer semestre.

Del otro lado, Boyacá Chicó, con 12 puntos y prácticamente sin opciones de avanzar, busca cerrar el torneo con dignidad y dar una alegría a su afición. No gana desde la fecha 9, cuando venció 1-0 a Unión Magdalena, y su principal motivación pasa por hacer respetar su casa y complicar el panorama de un rival que aún pelea por mantenerse en zona de clasificación.

Programación completa de la fecha 16

Viernes 17 de octubre

6:00 p. m. | Independiente Medellín vs. Fortaleza | Estadio Atanasio Girardot

8:10 p. m. | Unión Magdalena vs. Envigado | Estadio Sierra Nevada

8:30 p. m. | Boyacá Chicó vs. Santa Fe | Estadio La Independencia

Sábado 18 de octubre

2:00 p. m. | Pasto vs. Atlético Nacional | Estadio Departamental Libertad

4:10 p. m. | Águilas Doradas vs. Alianza FC | Estadio Alberto Grisales

6:20 p. m. | Junior vs. Pereira | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

8:30 p. m. | Deportivo Cali vs. América de Cali | Estadio Deportivo Cali

Domingo 19 de octubre

4:10 p. m. | Llaneros FC vs. Once Caldas | Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé

Lunes 20 de octubre

6:00 p. m. | La Equidad vs. Tolima | Estadio Metropolitano de Techo

Martes 21 de octubre

6:00 p. m. | Millonarios vs. Bucaramanga | Estadio El Campín

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

